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交通局宣布 電單車公共充電試點成功 外賣郎喊讚

記者和釗宇／紐約報導
市交通局表示，此前推出的電單車公共充電試點項目取得成功，有效減少了家中充電的情況，能夠改善消防安全，讓外賣郎能夠安心工作。(市府提供)
市交通局表示，此前推出的電單車公共充電試點項目取得成功，有效減少了家中充電的情況，能夠改善消防安全，讓外賣郎能夠安心工作。(市府提供)

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)日前宣布，此前推出的電單車公共充電試點項目取得成功，有效減少了家中充電的情況，能夠改善消防安全，讓外賣郎能夠安心工作。

市交通局今年2月啟動了電動車公共充電試點項目，研究在戶外給電單車充電的可行性，共有三家技術公司、118名外賣郎參加。試點的核心目標是推動電單車的使用，並評估外賣郎採用新電池充電技術的情況。

根據交通局出台的試點報告，試點項目除了改善消防安全外，試點期間各試點的地點未出現任何安全問題，也未接獲311投訴。

報告顯示，在六個月的試點期間，參與者在路邊充電櫃完成了超過1萬2000次電池更換，進行1300次充電，便利的充電服務讓參與者感到安全高效。同時，參與試點項目的外賣郎，在家充電的次數減少了35%，也降低了對備用電池的依賴，配送期間使用備用電池的比例減少了50%。而且，試點計畫結束後，參與者大多表示願意支付月費，以繼續使用這些服務。

羅格貴茲表示，「送外賣是紐約市最辛苦的工作之一，更安全的充電方式對於更清潔、更可持續的未來至關重要，這類計畫既能促進電單車的普及，也能保護所有紐約市民免受致命火災的威脅。」

交通局透露，鑑於這次試點計畫的成功，當局將採取多項措施擴大公共電池充電基礎設施，特別是為外賣員工提供更多支持。目前市府正在推動更新規則，允許建築物在其物業前的人行道上安裝電池充電櫃，最終的細則將於明年第一季度發布。此外，市交通局還將與市房屋局(NYCHA)合作，在53個政府樓建築旁的約173個地點實施公共電單車充電計畫。

紐約市 電動車 政府樓

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