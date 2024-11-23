華埠人力中心感恩會 學子分享經歷和感受

華埠人力中心日前舉辦感恩節招待會，邀學生分享經歷和感受。(人力中心提供)

華埠人力中心(CMP)近期在位於企李士提街(Chrystie St.)的總部舉辦感恩節招待會，向過去一年支持組織的捐贈者表示感謝；中心表示，活動也向捐贈者提供與團隊成員和董事會成員交流的機會，以深入了解中心工作。

華埠人力中心日前舉辦感恩節招待會，邀學生分享經歷和感受。(人力中心提供)

在活動中，兩位學生代表分享了他們在人力中心的經歷和感受。梅毅明目前就讀於紐約市立大學拉瓜迪亞社區學院，他回憶道，最初朋友推薦他參加人力中心的青少年職業培訓及大學升學服務項目(Train & Earn program，前稱OSY項目)時，他並不相信這是真正免費的。

隨後，他發現這個組織多年來一直在免費幫助社區華人 。他通過該項目獲得了實習機會，憑藉出色的表現，成為了實習單位麥迪遜社區中心的兼職電腦老師。此外，曾是人力中心學生的鄭穎說，中心不僅提高了自己的英語水平，還在工作人員的幫助下撰寫了第一份英文簡歷。

華埠人力中心日前舉辦感恩節招待會，邀學生分享經歷和感受。(人力中心提供)

如今，她是華人策劃協會老人中心的英文老師，並在青少年職業培訓班老師的協助下，準備申請大學追求更高的學位。她在發言中表示，「人力中心成就了現在的我。希望人力中心愈辦愈好，能被更多人看到。」

同時出席的包括國會參議員 陸天娜(Kirsten Gillibrand)代表、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)代表，以及市小商業服務局(SBS)局長格羅斯(Dynishal Gross)等人。

據介紹，成立於1972年的人力中心，51年來致力於為紐約移民及低收入 群體提供就業諮詢、職業技能培訓和小企業創業發展等服務，協助社區民眾自我增值，實現經濟上的自給自足。