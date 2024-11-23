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社區批曼哈頓華埠柏路公車島使用率低 反增危險

記者劉梓祁／紐約報導
華埠柏路公車島建成，但居民仍站在原位等車，公車島的使用率不高。(記者劉梓祁／攝影)
華埠柏路公車島建成，但居民仍站在原位等車，公車島的使用率不高。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠社區呼籲重開柏路(Park Row)已有數年，而市交通局(DOT)日前在路口修建公車島(Bus Island)，引來居民強烈批評、並將此視為重開阻礙；儘管公車島已投入使用將近兩個月，但反對者近日發現其使用率低，表示乘客仍站在過往的原位等車。

在9月完成施工的公車島，被市府稱為提升安全性和分流行人的方案，但遭部分社區代表批評這項設施縮減車道、增加事故風險，甚至減小柏路重開機會。為此，「開放柏路聯盟」成立，在遊說州、市府聯合支持的「通達華埠」(Chinatown Connections)計畫將道路開放的同時，強烈反對公車島。

聯盟近期表示，在數日的觀察中發現，許多乘客「根本不知道應該在島上等車」，尤其是有行動不便問題的居民。在聯盟所提供圖片中，可見有許多居民仍站於原有的候車區域，直至公車到達後才走到公車島上車，其中包括使用輪椅的人士。

聯盟成員李卓勳(Jan Lee)說，在公車站牌上未見有標誌提醒乘客關於公車島的變動，可能會導致部分人在匆忙中摔倒在地，他表示，市府應設置等候椅子和明確的指引標示。本月早前，市交通局代表指，當局正在評估額外的自行車減速措施，例如減速帶和警示標牌等，同時團隊還在評估在島上安裝額外設施的可能性。

據介紹，擬新增的設施包括公車候車亭和長椅、靠椅等。目前，市交通局已和候車亭經營商洽談，預計還將就設施的安裝進行地下勘查。此前，市交通局曼哈頓總長彬卡(Ed Pincar)指，公車島由當局的自有資源完成，其內容隨時可以根據需要做出修改。

州高級法院前任法官、聯盟成員凌德麗(Doris Ling-Cohan)則說，公車島在社區強烈反對的情況下建成，甚至在代表提出要求查看設計圖紙和計畫之前就已推行。

華埠 曼哈頓

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