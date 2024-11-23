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康尼島月神公園冰霜節登場 夏日聖地變身冬季仙境

記者胡聲橋／紐約報導
康尼島月神公園第二屆冰霜節23日登場。(康尼島官方X平台)
康尼島月神公園第二屆冰霜節23日登場。(康尼島官方X平台)

康尼島(Coney Island)標誌性景點月神公園(Luna Park)的第二屆冰霜節(Frost Fest)，今(23日)起至明年1月1日開放。在此期間，月神公園將實現華麗轉身，從夏日聖地變為冬季仙境，康尼島的娛樂項目也將延續到冬季聖誕假日期間。

期間，遊客可以在月神公園溜冰，除了月神公園一直有的嘉年華項目外，冰霜節還將為遊客帶來華麗的節日燈飾；遊客可以在冰霜節的節日市場上購買各種獨特的工藝品；品嘗各種節日食品；遊客可以和聖誕老人合影，還可以在溜冰場邊預定自己的冰屋(igloo)。

此外，冰霜節還將開放多種驚險刺激的遊樂項目，包括月神公園一些最受遊客歡迎的項目，比如旋風過山車、旋轉茶杯和彩虹轉輪(Rainbowheel Farris wheel)等。

冰霜節不是每天開放，而是在周末和節日開放，周一到周五會擇日開放。因此，有興趣的遊客在今年參加冰霜節活動之前，可查看月神公園的活動日曆https://reurl.cc/WvZr4k，確保不會掃興而歸。

康尼島

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