Memor博物館開幕 「邂逅三星堆」展示古蜀文明深厚內涵

Memor Museum在曼哈頓上東區的場館內舉辦開幕儀式，並介紹博物館目前展出的「邂逅三星堆」大展。(記者曹馨元／攝影)

深刻博物館 (Memor Museum)日前在曼哈頓上東區的場館內舉辦開幕儀式，介紹當下大展「邂逅三星 堆」。該博物館為紐約大都會博物館歷史街區內唯一一所專注亞洲藝術的博物館，中國駐紐約總領館文化參贊尚繼媛、華埠商改區 執行總監陳作舟及麥迪遜大道商改區執行總監鮑爾(Matthew Bauer)出席開幕式。

三星堆展覽也在三年前開始了自己的全球巡迴展出之旅，曾到訪北京、上海、深圳、卡塔爾(Qatar)，終於在今年10月來到紐約曼哈頓。(記者曹馨元／攝影)

博物館員工介紹，「邂逅三星堆」展覽由中國文博機構與專家共同策畫，歷時三年準備、兩年拍攝完成，利用1：1的文物複製品、超高清12K影像、人工智能互動技術以及虛擬現實沉浸式體驗，呈現了三星堆考古發掘歷程及當代藝術家的作品，展示古蜀文明的深厚內涵。而三星堆展覽也在三年前開始了自己的全球巡迴展出之旅，曾到訪北京、上海、深圳、卡塔爾(Qatar)，終於在今年10月來到紐約曼哈頓。

展覽呈現了三星堆考古發掘歷程及當代藝術家的作品，展示古蜀文明的深厚內涵。(記者曹馨元／攝影)

Memor博物館研究員毛芬華(Kristen Martucci)表示，博物館在今年夏天曾展出過印度傳統舞蹈、西藏文化藝術等，而在三星堆展覽後，也將為農曆新年帶來為期兩周的「財神」特展；在明年，也會有與日本文化有關的展覽，「我們希望能多與本地亞洲文化的社區機構多多合作。」

博物館工作人員介紹，「邂逅三星堆」展覽由中國文博機構與專家共同策畫，歷時三年準備、兩年拍攝完成。(記者曹馨元／攝影)

開幕式由博物館導覽開始，並通過弦樂表演、芭蕾等多種藝術形式展現亞洲文化藝術的魅力。尚繼媛表示，美中間的文化交流是建立友好關係的橋樑，「我一直認為，對於文化藝術的熱愛會聚集最有愛的一群人」；而她也鼓勵更多市民來親眼一睹三星堆的魅力，「正如中國的古話，百聞不如一見。」

「邂逅三星堆」展覽將於即日起舉辦至2025年1月19日，除展覽本身外，Memor博物館也位於一座具有百年歷史的建築；觀眾可訪問博物館官網了解詳情：memormuseum.com/exhibition/sanxingdui-encounter。