長島納蘇郡官員反對區域化計畫 華人助陣

許多華人到場亦到場發聲，反對區域化計畫。(與會者提供)

為反對紐約州教育廳推出的區域化計畫(Regionalization Initiative)，州參議員馬丁斯(Jack M. Martins)與納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)以及多名納蘇郡民代、學監和地方學校董事會成員於21日舉行集會。他們表示，學校應由當地社區主導，而不是由外部機構控制。許多華人 到場亦到場發聲。

根據州教育廳，該計畫預計在2026至2027學年實施，旨在透過學區 間合作，縮小教育資源的地區差距，擴大學生的學習機會，促進教師招聘、提供進階課程，並在資金和援助方面實現公平。

反對該計畫的馬丁斯說，這一規定最初是基於9月25日由州教育理事會(Board of Regents)所宣布的緊急情況，並未經過足夠的公眾討論和透明的程序，「我們閱讀了這份文件，結果非常清楚：該規定要求學區放棄對自己預算、課程設置以及學生福祉的管理權，並將這些權力交給一個區域性權威機構，我們不能接受這種做法。」

目前為止，長島 已經有多個學區提出訴訟，包括冷泉港(Cold Spring Harbor)和蠔灣(Oyster Bay)學區等。集會當天也有不少華人家長到場反對，一名Syosset學區的家長說，「說是資源共享，那麼其他享用長島資源的學生家庭幫我們分擔地稅嗎？一年2萬2000元的地稅，給我降1萬我會考慮」。他表示，已經給當地的學監寫信反對，「我們身邊所有的華人家長都是反對的」。另外一名華人家長則表示，「我們已經在皇后區看到這樣的例子了，新鮮草原和貝賽，原來學區多好，現在什麼樣子？」

來自蝗蟲谷中央學區(Locust Valley Central School District)的校董馬尚德(Margaret Marchand)也表示，該計畫嚴重侵犯了校董的選舉權，完全改變現有權力結構，並排除校董的發言權，「這不僅是一次對話，而是他們已經制定的計畫，我們不能容忍。」