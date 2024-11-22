紐約助理檢察官撞見無證客手淫 後遭搶包

西莫薩(Brandon Simosa，中)近日在曼哈頓中城的無證客庇護所Row Hotel被捕。(截圖自YouTube)

紐約郵報報導，一名與委內瑞拉黑幫有關聯的無證客 ，本周在一棟公寓大樓手淫，被住該大樓的一名紐約助理檢察官發現之後，還對她實施搶劫。

這名25歲的無證客名叫西莫薩(Brandon Simosa)，跟以暴力搶劫、販毒聞名的委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua或Train of Aragua)有關聯。他近日在曼哈頓中城的無證客庇護 所Row Hotel被捕。

被西莫薩搶劫的是一名38歲的助理檢察官，就職於曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)辦公室。事發凌晨2時左右，她在返回於44街的公寓大樓時，抓包西莫薩在走廊手淫。

據報導，西莫薩搶劫該助理檢察官的手機之後逃離現場，後來警方通過定位追蹤，查出手機出現在無證客庇護所附近。

西莫薩目前被控多項罪名，包括出於性動機的搶劫罪、重盜罪、非法占有遭竊財產罪等。他20日進入法庭過堂前，被抓拍到對著公眾咧嘴笑。

西莫薩到底是何時到達紐約、以及他目前在哪裡居住等信息，目前尚未明朗。但報導表示，他過去曾報住在皇后區的一棟無證客庇護所。聯邦執法人員指出，他是在2023年10月從德州伊戈帕斯(Eagle Pass)非法入境美國，最開始被邊境巡邏隊拘留，後來因為得到紐約市 一名移民法官的出庭令而被放出，法官最終在今年2月解除了他的驅逐令，目前未知原因為何。

在紐約，西莫薩進行了一系列犯罪，警方表示，他光在過去十個月就犯下6宗罪，但由於紐約是庇護城市，聯邦移民及海關執法局(ICE)並未得到西莫薩在紐約市本地的犯罪紀錄通知。

就在上周，西莫薩因為4月在時報廣場的CVS藥房盜竊而被捕，後卻被釋放。此外，他也曾因為今年1月到8月間的多起犯罪被捕。目前，他有至少三宗控罪仍在審理，包括本月11日的時報廣場CVS盜竊案、8月5日在皇后中心購物廣場內梅西百貨的重竊案，以及6月13日在法拉盛一個超市的搶劫案。