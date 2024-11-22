同意之城住房機會 2委員會過關

市長亞當斯所提出之「同意之城」計畫中爭議最大的住房機會部分，在經過長時間的拉鋸談判後，在市議會獲得小組委員會通過。根據協議，市府及州府將共提供總計50億元用於改造基礎設施和新建8萬套住房。(記者許君達╱攝影)

針對市長亞當斯 (Eric Adams)所提出之「同意之城」(City of Yes)計畫中爭議最大的「住房機會」部分，經過長期的拉鋸談判後，21日在市議會的兩個相關委員會相繼過關，市議會全體表決則被推遲。根據協議，市府及州府將共同提供50億元，用於改造基礎設施和新建8萬套住房。

「住房機會」部分旨在在現有中高密度和低密度土地分別採取不同的策略，以便在不增加用地空間的情況下創造更多居住單元。其面臨的最大爭議在於，它將突破現行土地利用和規畫法律對於低密度社區的保護，使更多的居民得以進入大量原本位於皇后區、布朗士 和史島的郊區中產社區，共享有限的空間。

在「住房機會」計畫進入議會審議後，市議會在11月初提出了自己的「全民之城」(City of All)版本，在原則上不反對「同意之城」打破舊有土地利用規畫限制以增加住房建設的前提下，增加了對於保障性住房、基礎設施提升等方面的要求，但部分代表郊區社區的議員依舊全面反對該計畫。市議會原計畫於21日全體表決，但在此之前，雙方一直未能就計畫的多處細節達成共識，原定於21日上午完成的市議會分區和特許經營小組委員會以及土地利用委員會的協商與表決一直進行到當日晚間。

最終，市府承諾提供40億元資金，加上霍楚 在前一日夜間宣布的10億元，共計50億元，用於提升現有基礎設施並新建住宅。此外，由於原計畫中旨在取消新建住房強制配套停車位的方案遭到了部分郊區社區的強烈反對，市府與市議會在談判的最後時刻敲定了一個折衷方案，即將擁有不同停車需求的社區納入一個分級模型，根據各地的實際情況，再決定對車位配套的不同規定。而作為對議會支持的回報，市府方面承諾在未來15年內，新建8萬套住宅以緩解住房短缺危機。

截至發稿時，市議會的兩個委員會均已以微弱優勢通過了「住房機會」計畫。據內部人士透露，全體表決將於12月5日進行。亞當斯隨後發布消息表示歡迎，稱他「與霍楚共同慶祝協議的達成」。