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曼哈頓連環捅人案引恐慌 布碌崙華社籲停建86街遊民所

記者馬璿╱紐約報導
華埠社區代表發信民代，要求解決過度收容政策。(記者劉梓祁／攝影)
華埠社區代表發信民代，要求解決過度收容政策。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓連環捅人案震驚全市，其中一位華裔更無辜殞命，由於連環案嫌犯為有前科紀錄的遊民，布碌崙(布魯克林)四位民選官員及華社代表，21日齊聚86街2501號遊民所預定地，呼籲市府宣布進入緊急狀態，停止興建此遊民所。同日，華埠社區代表也致信當地民選官員，要求立即對話、共同制定解決方案。

21日，布碌崙(布魯克林)四位民選官員齊聚遊民所建地，呼籲市府停止興建此遊民所。...
21日，布碌崙(布魯克林)四位民選官員齊聚遊民所建地，呼籲市府停止興建此遊民所。(記者馬璿╱攝影)
21日，布碌崙(布魯克林)4位民選官員齊聚86街2501號的遊民所預定地，呼籲市...
21日，布碌崙(布魯克林)4位民選官員齊聚86街2501號的遊民所預定地，呼籲市府應宣布進入緊急狀態，並停止興建此遊民所。(記者馬璿╱攝影)

當日，州眾議員寇頓(William Colton)及幕僚長賀立寧、州眾議員鄭永佳、候任州參議員陳學理和市議員莊文怡舉行記者會，華人社區服務中心負責人羅添福、海灣公園大道商會會長李志波、以及華人聯合會會長鄧銘賢等華社人士出席，現場近50位關心遊民所議題的民眾，在滂沱雨勢中表達對市府的不滿。

寇頓表示，市府一年花費800萬興建遊民所，但「這些錢應該要有更好的用途」。除應增設可負擔住宅外，政府應位有成癮和身心問題的遊民提供醫療資源，而非草草建設遊民所。

寇頓另提到，目前雷克島(Rikers Island)上共有9000個閒置單位，若能在遠離市民的島上建立可負擔住宅，也能從而解決遊民家庭孩子的學區問題。鄭永佳則補充，雷克島上空出來的床位也可改造為成癮治療中心，提供醫療資源予成癮者，以從根本上改善治安問題。

陳學理表示，「不要在社區內建遊民所」的民意長期被市府忽略，甚至讓長者頂著寒冬，持續抗爭超過120天。他譴責現今的保釋改革，並承諾上任後，首要目標就是叫停遊民所。莊文怡則舉例，非營利機構「社區就業計畫聯合會」提供工作機會，以讓遊民重返社會，如此才是解決之道，而濫用納稅人的稅金盲目補助遊民，只會造成社區的負擔。

州眾議員寇頓(William Colton)及幕僚長賀立寧、州眾議員鄭永佳(Le...
州眾議員寇頓(William Colton)及幕僚長賀立寧、州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、州參議員陳學理(Steve Chan)和市議員莊文怡(Susan Zhuang)舉行記者會，現場近50位關心遊民所議題的民眾在滂沱雨勢中表達對市府的不滿。(記者馬璿/攝影)

遊民所建地開發商Sandhu Builders自2023年便著手拆除舊建築，與屋主協商無果後，其於10月底向毗鄰的兩戶屋主發出許可協議(license agreement)，要求使用其土地約10平方呎後院搭建護欄，以利拆除工程繼續，並給予屋主相關補貼。其中一戶屋主林霄諮詢律師後發現，開發商在未繳交及取得許可草圖前就拿到開工許可，此程序恐不符市府規定。

開發商最近向屋主提交的協議中，引用了房地產訴訟法(Real Property Actions and Proceedings Law)第881條，指出業主在符合條件的情況下，可以向法院請願，要求鄰居開放臨時進入的權限。然而律師透過林霄表示，該法規要求業主必須以「改善或維修」為理由申請命令，而目前預計進行的拆除工程，可能不在這一範疇內。雙方目前仍在就拆除工程協商。

「曼哈頓華社致信民代 要求解決過度收容危機」

同日，大華埠民權聯盟(GCCC)和紐約東華協會(CENC)也聯名發表公開信，表達對曼哈頓連環殺人案的「極度不安」。信中指出，「這場悲劇突顯了我們社區的脆弱，也需要緊迫地解決社區收容政策失敗的問題。」落款中的陳建閃、鄭明佑和于金山等人認為，與其它華人社區相比，華埠「承受了不公平的負擔」。

他們以上述南布碌崙民代寇頓、鄭永佳和莊文怡等人組成的兩黨聯盟為例，指其通過持續的抗議活動，正在反對在當地社區設立男性遊民所。此外，北皇后區國會眾議員孟昭文和市議員李琳達(Linda Lee)等人曾呼籲關閉設於酒店的假釋犯收容所，也成為信中案例。

信中指，「與這些社區形成鮮明對比的是，華埠共有九個收容所，其中許多由單身男性居住，令悲劇性事件頻發。」他們說，李尤娜(Christina Yuna Lee, 音譯)午夜歸家遭遊民尾隨殺害等兇案，清楚地「證明了過度收容的危險」。

兩組織表示，曼哈頓下城的民選官員，在這一問題上表現出「令人擔憂的沉默或有限的行動」。他們希望國會眾議員高德曼(Dan Goldman)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)、州參議員卡範納(Brian Kavanagh)和市議員馬泰(Chris Marte)等各民代採取果斷行動，糾正不平衡現象，並儘快與社區會面，共同制定解決方案。截至當晚7時，上述民代均未回覆媒體問詢。

另一方面，針對這一案件，州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)、候任眾議員拉舍(Micah Lasher)則提案修訂紐約州精神衛生法，擴大專業人士臨床評估非自願住院及輔助門診治療患者的權利，從而加速治療相關病患

自七月大規模示威起，86街反建遊民所抗爭已走到第128天。根據義工團隊表示，目前...
自七月大規模示威起，86街反建遊民所抗爭已走到第128天。根據義工團隊表示，目前所有的物資和款項都是由社區樂捐籌措而成，全數使用在抗爭期間所需的器材與設備。(記者馬璿/攝影)

遊民 眾議員 華埠

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