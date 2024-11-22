紐約客談╱系統性失敗 精神病患成「行走炸彈」

在電視劇「慾望都市」中，女主角凱莉的朋友對她說，「在紐約，精神病醫生都有自己的精神病醫生」。在劇集播出的近20年後，紐約市 的精神健康危機到達了前所未有的嚴峻狀態，在每四名成年紐約市民中，就有一名精神病患者；而遊民 中患嚴重精神疾病的比例更是高達一半，隨時發病的風險讓他們成為市民口中「行走的炸彈」。

紐約時報發布於2023年的一篇文章指出，患有精神疾病的遊民造成的隨機攻擊事件是「系統性失敗」，而這樣的隨機攻擊事件在近年已發生了超過130起。由於政府系統常常無法將精神疾病患者安置到提供特殊幫助的遊民所內，有嚴重精神疾病的遊民一而再再而三地被迫離開治療機構，始終無法獲得他們急需的幫助。而這背後，是政府資金分配的不足，以及因資金不足而造成的人手短缺。

截止2023年，在所有公立醫院和私立醫院中，紐約市僅有2700個供精神病患者使用的床位，相比2010年減少了2900多個。紐約時報指出，這是因為精神病床位相比普通床位更昂貴。在這樣的情況下，哪怕一位患者向醫院強調他仍有「自殺和他殺的衝動」，他還是「被安保人員送出了醫院」。這名患者最終在東哈林區攻擊了警察，遭判刑十年。

前任市長白思豪時代創立的精神疾病突發應對項目「B-HEARD」，也因預算 不足而無法雇到足夠人手：2023年以來，預算一再被砍，讓該項目的存續與擴張不了了之。在2025財年的預算規畫中，紐約市健康與精神衛生部門獲得的預算相比上財年的實際預算降低6400萬元。如此態度，只會讓精神健康系統的失敗愈演愈烈。