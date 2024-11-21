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布碌崙華人區路邊 一晚10車被砸窗

記者胡聲橋╱紐約報導
班森賀華人聚居區路邊10輛車車窗被砸。(記者胡聲橋╱攝影)
班森賀華人聚居區路邊10輛車車窗被砸。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀華人聚居區，19日晚發生路邊十輛車車窗被砸事件，其中至少包括一輛華人的車。

這起砸車窗事件發生在19大道63街和64街之間，那段街道正好橫跨N號線地鐵線上方，事發時間為19日晚7時30左右。據市警62分局，在馬路的同一側，共有十輛車車窗被砸，几乎停在那段街道的所有車辆都有車窗被砸。

華裔林先生就住在事發地附近，他的凌志車也是被砸車辆之一。林先生說，他們昨天晚上發現車窗被砸後馬上報了警，警察大約晚上12點左右到現場調查。

林先生家裝有監控錄像，他把錄像交給了警方。根據網上流傳的錄像，一名黑衣男子手持不明工具，只是輕輕敲擊一下車窗，車窗就破了。這件工具不大，看不出具體形狀，但這名男子顯然沒有使勁揮舞錘子砸車窗的動作。為了手不被碎玻璃刺傷，這名男子用工具敲擊玻璃後，馬上把手縮回，動作很快，很熟練。

記者大約20日下午1時趕到事發現場，現場還有五輛車的車窗是破的。林先生和他的家人正在清理車輛，他們把車上的玻璃碎片掃掉，又掃乾淨街上的碎玻璃片。

來自中國廣東的林先生說，他有車保險，換車窗玻璃倒沒有什麼經濟壓力，但整件事讓他覺得很氣憤惱人。他們一家在事發街道生活了大約30年，以前從來沒有遇到過類似事件。

另一名叫Tony的男子正在用塑料布暫時掩蓋被砸爛的車窗。他說砸車窗的人簡直是瘋了，不知道這種故意的破壞行為到底是為了什麼。換車窗玻璃要花2000元，但就算把自己這輛車賣了，都不知道能不能賣出這個價錢。

Tony說，20日凌晨大約1時，一位鄰居告訴他，這條街上的車窗玻璃被砸，他出來一看，才知道自己的車輛未能倖免。 

還有的居民說，事發時間是晚上7時30分，那時街上還很熱鬧，連著打破那麼多輛車的車窗，動靜不小，不知道為什麼路過的行人和車輛沒有出來阻止。

班森賀華人聚居區路邊10輛車車窗被砸。(記者胡聲橋╱攝影)
班森賀華人聚居區路邊10輛車車窗被砸。(記者胡聲橋╱攝影)
班森賀華人聚居區路邊10輛車車窗被砸。(記者胡聲橋╱攝影)
班森賀華人聚居區路邊10輛車車窗被砸。(記者胡聲橋╱攝影)
班森賀華人聚居區路邊10輛車車窗被砸。(記者胡聲橋╱攝影)
班森賀華人聚居區路邊10輛車車窗被砸。(記者胡聲橋╱攝影)

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