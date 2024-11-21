皇后區槍擊案 市長質疑司法系統

市長亞當斯(Eric Adams)針對皇后區的槍擊案件，強烈批評紐約司法系統。(唐倫X)

紐約市皇后區 近日發生槍擊 事件，一名執勤的華裔 警員與一名路人遭槍擊受傷，嫌犯在交火中被擊斃。警方表示，受傷的警員與路人目前均無生命危險，正在康復中。據調查，嫌犯前科累累，卻仍能屢次作案，此事引得市長等市政官員質疑紐約司法系統。

根據警方，19日下午5時35分，警方接獲報案，稱皇后區山邊(Hillside)大道一間小商店發生搶劫案，一名男子持槍威脅顧客與店員並開槍，隨後逃逸。約一小時後，警方接獲另一報案，稱一名嫌犯在布魯爾大道(Guy Brewer)的菸店再次實施持槍搶劫並開槍。警方確認該嫌犯與第一起搶劫案的嫌犯特徵一致，立即展開追捕。

兩名警員在161街與牙買加(Jamaica)大道附近攔截嫌犯，嫌犯拒絕服從命令逃跑，並向警員開槍，其中一發子彈擊中36歲華裔警員黃瑞奇(Rich Wong，音譯)的腿部。黃隨即開槍還擊，擊中嫌犯臉部。嫌犯被送往醫院後宣告不治。

嫌犯很快被確定為57歲的沃西(Gary Worthy)，居住在皇后區。警方透露，沃西有多達17次前科，涉及謀殺、搶劫、入室行竊及非法持有毒品等罪行。早在1994年，他因謀殺罪被起訴，最終以過失殺人罪認罪服刑。2008年，他因非法持有武器和入室盜竊再次入獄服刑12年，於2021年假釋出獄，接受終身監控。然而，沃西假釋期間不僅未改過自新，還涉嫌多次暴力犯罪。近期，他更被指控在皇后區三次持槍搶劫，每次犯案均先開槍以威脅受害者。

對此，市長亞當斯(Eric Adams)強烈批評了紐約的司法系統，他表示：「我們對警員的英勇行為深感感激，但我們同時對司法系統未能保護市民感到憤怒。」警察工會主席亨德利(Patrick Hendry)也表示，沃西的多次被捕並未能阻止他繼續犯罪：「他連續被捕七次，卻從未被羈押。他不怕向警察開槍，因為他知道，即使被捕，也可能很快被釋放。」

皇后區地方檢察官辦公室發言人表示，他們曾在兩起案件中要求12萬元的保釋金，但法院並未批准。假釋機構同樣請求法院羈押沃西，因他違反了假釋條款，但法院依然決定釋放他。檢察官補充道，沃西最近的一次逮捕並不符合保釋條件，因此未能將其羈押。