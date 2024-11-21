我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭用「暴風影」飛彈轟俄 普亭有哪些手段能報復美英？

川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

皇后區槍擊案 市長質疑司法系統

記者高雲兒╱紐約報導
市長亞當斯(Eric Adams)針對皇后區的槍擊案件，強烈批評紐約司法系統。(唐倫X)
市長亞當斯(Eric Adams)針對皇后區的槍擊案件，強烈批評紐約司法系統。(唐倫X)

紐約市皇后區近日發生槍擊事件，一名執勤的華裔警員與一名路人遭槍擊受傷，嫌犯在交火中被擊斃。警方表示，受傷的警員與路人目前均無生命危險，正在康復中。據調查，嫌犯前科累累，卻仍能屢次作案，此事引得市長等市政官員質疑紐約司法系統。

根據警方，19日下午5時35分，警方接獲報案，稱皇后區山邊(Hillside)大道一間小商店發生搶劫案，一名男子持槍威脅顧客與店員並開槍，隨後逃逸。約一小時後，警方接獲另一報案，稱一名嫌犯在布魯爾大道(Guy Brewer)的菸店再次實施持槍搶劫並開槍。警方確認該嫌犯與第一起搶劫案的嫌犯特徵一致，立即展開追捕。

兩名警員在161街與牙買加(Jamaica)大道附近攔截嫌犯，嫌犯拒絕服從命令逃跑，並向警員開槍，其中一發子彈擊中36歲華裔警員黃瑞奇(Rich Wong，音譯)的腿部。黃隨即開槍還擊，擊中嫌犯臉部。嫌犯被送往醫院後宣告不治。

嫌犯很快被確定為57歲的沃西(Gary Worthy)，居住在皇后區。警方透露，沃西有多達17次前科，涉及謀殺、搶劫、入室行竊及非法持有毒品等罪行。早在1994年，他因謀殺罪被起訴，最終以過失殺人罪認罪服刑。2008年，他因非法持有武器和入室盜竊再次入獄服刑12年，於2021年假釋出獄，接受終身監控。然而，沃西假釋期間不僅未改過自新，還涉嫌多次暴力犯罪。近期，他更被指控在皇后區三次持槍搶劫，每次犯案均先開槍以威脅受害者。

對此，市長亞當斯(Eric Adams)強烈批評了紐約的司法系統，他表示：「我們對警員的英勇行為深感感激，但我們同時對司法系統未能保護市民感到憤怒。」警察工會主席亨德利(Patrick Hendry)也表示，沃西的多次被捕並未能阻止他繼續犯罪：「他連續被捕七次，卻從未被羈押。他不怕向警察開槍，因為他知道，即使被捕，也可能很快被釋放。」

皇后區地方檢察官辦公室發言人表示，他們曾在兩起案件中要求12萬元的保釋金，但法院並未批准。假釋機構同樣請求法院羈押沃西，因他違反了假釋條款，但法院依然決定釋放他。檢察官補充道，沃西最近的一次逮捕並不符合保釋條件，因此未能將其羈押。

在這起槍擊事件中，華裔警員黃瑞奇的傷情引發了廣泛關注。黃瑞奇是一名資深警員，已在市警局服務七年。他於20日下午1時30分左右從牙買加醫院出院，並受到上百名同事的熱烈歡迎。警察工會主席亨德利表示，黃瑞奇需要一些時間來康復，但他已經表達了強烈的意願，希望早日重返工作崗位，繼續為社區服務。

圖為嫌犯使用槍械。(市警局新聞X)
圖為嫌犯使用槍械。(市警局新聞X)
黃瑞奇出院受到上百名同事的熱烈歡迎。(警察工會X)
黃瑞奇出院受到上百名同事的熱烈歡迎。(警察工會X)
黃瑞奇是一名資深警員，已在市警局服務七年，他於20日下午1時30分左右從牙買加醫...
黃瑞奇是一名資深警員，已在市警局服務七年，他於20日下午1時30分左右從牙買加醫院出院。(警察工會X)

皇后區 華裔 槍擊

上一則

紐約市推進 特殊高中入學考試合約審批

下一則

紐約市府高層動盪數月後拍板 清潔局長蒂池獲任市警局長
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約皇后區搶匪拒捕開槍 華警與路人受傷 嫌犯遭擊斃

紐約皇后區搶匪拒捕開槍 華警與路人受傷 嫌犯遭擊斃
皇后區為基地 跨州性販運+施暴 2華男被判重罪

皇后區為基地 跨州性販運+施暴 2華男被判重罪
紐約皇后區庇護所旅館遭搜查 華裔老闆與亞當斯團隊關係密切

紐約皇后區庇護所旅館遭搜查 華裔老闆與亞當斯團隊關係密切
大規模盜竊串流服務和Wi-Fi 皇后區華男恐囚7年

大規模盜竊串流服務和Wi-Fi 皇后區華男恐囚7年

熱門新聞

42街案發現場位於聯合國總部對面，人行道上留有大量血跡。血滴沿街滴灑近百呎，直至第一大道上。（記者許君達/攝影）

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

2024-11-18 13:46
天氣預報顯示，在經歷長期乾旱後，大紐約從20日(周三)晚間到21日(周四)將受到寒冷風暴侵襲，出現顯著降雨並刮大風。(美聯社)

冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解

2024-11-18 19:05
川普威脅動用軍隊遣返移民，華人走線客有人淡定有人憂，律師提示盡快備好庇護申請材料並謹慎守法，以有備無患。(美聯社)

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

2024-11-19 07:20
警方公布犯案嫌疑人照片，呼籲大眾提供線索。(市警局提供)

紐約法拉盛男子當街捧大把現金 向15歲少年求歡

2024-11-18 13:17
曼哈頓市中心哈德遜廣場(Hudson Yards)14日上午一座摩天大廈屋頂因大火而冒出濃煙。(讀者張雅媛提供)

一臥月租至少7400元 曼哈頓摩天大廈失火 濃煙衝天際

2024-11-14 16:18
曼哈頓華埠企李士提街發生惡性案件，80歲華婦險遭歹徒性侵。圖中人物與新聞事件無關。(記者劉梓祁／攝影)

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

2024-11-12 19:27

超人氣

更多 >
含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高

含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高
川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗
好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手
紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣

紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣
這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元