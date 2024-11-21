我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭用「暴風影」飛彈轟俄 普亭有哪些手段能報復美英？

川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

紐約市推進 特殊高中入學考試合約審批

記者尤昱程／紐約報導
皇后區第25學區委員會(CEC25)日前舉行里民大會。(記者尤昱程／攝影)
皇后區第25學區委員會(CEC25)日前舉行里民大會。(記者尤昱程／攝影)

法拉盛所在的皇后區第25學區委員會(CEC25)日前舉行里民大會，市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)與家長面對面交流，圍繞特殊高中入學考試(SHSAT)、基礎教育建設以及家長參與等議題討論。羅莫斯表示，教育部門正在全力推進特殊高中入學考試合約審批，對按時完成有信心。

羅莫斯重申了特殊高中入學考試的重要性，她表示，特殊高中入學考試的延續需要正式合約的批准，教育部門正全力推進合約審批工作，並對按時完成流程充滿信心。她說，這些學校不僅是紐約市教育系統的核心資源，也是無數學生實現教育目標的重要階梯，必須確保其穩定性和延續性。

此外，羅莫斯也提出三大教育承諾，包括保障學生安全、支持教師成長及強化家長賦權。她強調，安全的學習環境是學生發揮潛能的基礎，教育部對校園霸凌採取零容忍政策，並引入便捷的舉報系統，確保每位學生都能得到保護。

在提問環節中，不少家長關心未來是否會恢復拼字課程，羅莫斯回應，拼字是閱讀與語言學習的基礎，紐約市的課程設計已重新融入相關內容，並結合「閱讀科學」的方法強化學生的語言基礎。

現場許多華裔家長則關注校園霸凌議題，羅莫斯回應表示，紐約市公立學校對霸凌行為採取零容忍政策，每所學校都設有專人負責處理相關問題，同時推行社交情感學習(SEL)課程以培養學生的積極行為。

此外，有家長提到教育政策的穩定性對學生學習的重要性。羅莫斯則表示，她的管理方式著眼於平穩過渡，避免因政策變動而對學校造成干擾。她承諾將繼續推動現有政策的完善與執行，確保學生的學習環境不受影響。

特殊高中 紐約市 教育部

上一則

亞裔兒童與家庭聯盟 曼哈頓表彰「改變促進者」

下一則

皇后區槍擊案 市長質疑司法系統
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美10所大學留學生最多 國際生逾半主修這些科系

美10所大學留學生最多 國際生逾半主修這些科系
旱象拉警報 紐約市府啟動節水措施

旱象拉警報 紐約市府啟動節水措施
冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解

冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解
紐約無家可歸學生 上學年破紀錄 達14.6萬人年增22%

紐約無家可歸學生 上學年破紀錄 達14.6萬人年增22%

熱門新聞

42街案發現場位於聯合國總部對面，人行道上留有大量血跡。血滴沿街滴灑近百呎，直至第一大道上。（記者許君達/攝影）

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

2024-11-18 13:46
天氣預報顯示，在經歷長期乾旱後，大紐約從20日(周三)晚間到21日(周四)將受到寒冷風暴侵襲，出現顯著降雨並刮大風。(美聯社)

冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解

2024-11-18 19:05
川普威脅動用軍隊遣返移民，華人走線客有人淡定有人憂，律師提示盡快備好庇護申請材料並謹慎守法，以有備無患。(美聯社)

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

2024-11-19 07:20
警方公布犯案嫌疑人照片，呼籲大眾提供線索。(市警局提供)

紐約法拉盛男子當街捧大把現金 向15歲少年求歡

2024-11-18 13:17
曼哈頓市中心哈德遜廣場(Hudson Yards)14日上午一座摩天大廈屋頂因大火而冒出濃煙。(讀者張雅媛提供)

一臥月租至少7400元 曼哈頓摩天大廈失火 濃煙衝天際

2024-11-14 16:18
曼哈頓華埠企李士提街發生惡性案件，80歲華婦險遭歹徒性侵。圖中人物與新聞事件無關。(記者劉梓祁／攝影)

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

2024-11-12 19:27

超人氣

更多 >
含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高

含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高
川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗
好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手
紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣

紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣
這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元