紐約市推進 特殊高中入學考試合約審批

皇后區第25學區委員會(CEC25)日前舉行里民大會。(記者尤昱程／攝影)

法拉盛所在的皇后區第25學區委員會(CEC25)日前舉行里民大會，市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)與家長面對面交流，圍繞特殊高中 入學考試(SHSAT)、基礎教育建設以及家長參與等議題討論。羅莫斯表示，教育部 門正在全力推進特殊高中入學考試合約審批，對按時完成有信心。

羅莫斯重申了特殊高中入學考試的重要性，她表示，特殊高中入學考試的延續需要正式合約的批准，教育部門正全力推進合約審批工作，並對按時完成流程充滿信心。她說，這些學校不僅是紐約市 教育系統的核心資源，也是無數學生實現教育目標的重要階梯，必須確保其穩定性和延續性。

此外，羅莫斯也提出三大教育承諾，包括保障學生安全、支持教師成長及強化家長賦權。她強調，安全的學習環境是學生發揮潛能的基礎，教育部對校園霸凌採取零容忍政策，並引入便捷的舉報系統，確保每位學生都能得到保護。

在提問環節中，不少家長關心未來是否會恢復拼字課程，羅莫斯回應，拼字是閱讀與語言學習的基礎，紐約市的課程設計已重新融入相關內容，並結合「閱讀科學」的方法強化學生的語言基礎。

現場許多華裔家長則關注校園霸凌議題，羅莫斯回應表示，紐約市公立學校對霸凌行為採取零容忍政策，每所學校都設有專人負責處理相關問題，同時推行社交情感學習(SEL)課程以培養學生的積極行為。

此外，有家長提到教育政策的穩定性對學生學習的重要性。羅莫斯則表示，她的管理方式著眼於平穩過渡，避免因政策變動而對學校造成干擾。她承諾將繼續推動現有政策的完善與執行，確保學生的學習環境不受影響。