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全美華人合作峰會 匯聚500名政商菁英

記者尤昱程／紐約報導
第二屆全美華人合作峰會在法拉盛舉辦。(記者尤昱程／攝影)
第二屆全美華人合作峰會在法拉盛舉辦。(記者尤昱程／攝影)

美國華人華僑聯合總會日前在法拉盛喜來登酒店舉行第二屆全美華人合作峰會，主題為「凝聚華人力量，共創合作平台」，近500名來自各界的企業家與政商界人士與會，活動旨在匯集餐飲、金融、教育、建築、移民投資、保險等多個產業業者，共同探討多元合作與發展機遇。

美國華人華僑聯合總會主席謝鋒表示，目前總會已在全美20個州設有分會，並計畫未來兩至三年內實現50州覆蓋。此次峰會旨在推動美中企業合作，為華人企業提供一站式支持，實現互助共贏。

峰會議程豐富，涵蓋多項企業專案介紹，並為紐約、新澤西、洛杉磯等新成立的州分會舉行了典禮儀式。此外，大會還頒發了泰山獎、木蘭獎及社區貢獻獎，表彰為華人社區做出傑出貢獻的企業與個人。

謝鋒說，總會致力於成為企業的首選合作平台，不僅提供實用服務，更注重長期陪伴與支持。他希望通過搭建一個兼具高度、廣度與溫度的平台，促進華人企業之間的交流與合作。

秘書長朱立業表示，本屆峰會設置了超過十個論壇，吸引了更多企業參與，期望成為華人企業分享經驗和建立合作的重要平台。州眾議員金兌錫(Ron Kim)、市議員馬泰(Christopher Marte)、全美亞裔總商會會長董繼玲、加州蒙特利公園市前市長林達堅等出席。

華人 謝鋒 蒙特利公園市

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