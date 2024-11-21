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海韻合唱團40周年演出 曼哈頓座無虛席

記者曹馨元／紐約報導
團員將準備一年之久的精彩演出盡數展現給觀眾，現場座無虛席，掌聲不斷。(記者曹馨元／攝影)
團員將準備一年之久的精彩演出盡數展現給觀眾，現場座無虛席，掌聲不斷。(記者曹馨元／攝影)

海韻合唱團近日在曼哈頓考夫曼音樂中心默金音樂廳(Merkin Hall at Kaufman Music Center)舉辦「四十周年韻音嘉樂演唱會」，將團員準備一年之久的演出盡數展現給觀眾，現場座無虛席，掌聲不斷。

海韻合唱團於1984年由音樂家朱崇懋創立，是紐約市歷史最悠久的華人合唱團之一，也是最活躍、演出最多的華人合唱團。目前，合唱團的會員共有70人左右，年齡跨度從50餘歲到85歲；除了每周六的例行排練外，海韻合唱團也常常在老人中心、圖書館等地義務演出，將音樂之美帶給觀眾，也希望能用團員對於音樂的熱愛感染廣大華人群體。

團長黃玉婷從小就與媽媽一齊唱歌，而黃玉婷的媽媽正是海韻合唱團在創團之初就加入的「元老成員」。黃玉婷回憶，以前媽媽一說到周六的例行合唱排練，「就開心得不得了」；而如今，「雖然媽媽已經在天堂，但我還能在YouTube的海韻演出視頻裡看到她」。合唱團之於黃玉婷，已經是生活中非常重要的一部分。

幸運的是，黃玉婷的團員們也都是與她志同道合的夥伴。她表示，雖然合唱團的許多團員都沒有受過專業訓練，「但喜歡唱歌就可以來，慢慢練」；而團員們熱情高漲，也願意投入巨大的時間與精力，「每個人每星期都要交功課」。

林女士已經加入海韻合唱團整整20年，她表示，成員們對音樂共同的熱愛讓大家不辭辛苦，願意每周在全市各地奔波參與排練。而通過加入合唱團，許多成員也遇到了難得的至交好友，「關係好的還經常一起組團出去旅遊」。林女士也認為，退休後「如果沒有拓展自己的娛樂圈子，會很悶」，正是合唱團讓她的生活充實起來。

如今已80歲高齡的朱先生從小熱愛唱歌，在退休後也一直活躍於北京的合唱團。朱先生表示，他非常開心能在紐約繼續自己的歌唱愛好，「讓我的熱情沒有斷」。而海韻合唱團團員的熱忱也讓他收到很大的鼓舞，「在這裡也收穫、學習到了很多。」

海韻合唱團的會員共有70人左右，年齡跨度從50餘歲到85歲。(記者曹馨元／攝影)
海韻合唱團的會員共有70人左右，年齡跨度從50餘歲到85歲。(記者曹馨元／攝影)
海韻合唱團在曼哈頓考夫曼音樂中心默金音樂廳舉辦「四十周年韻音嘉樂演唱會」。(記者...
海韻合唱團在曼哈頓考夫曼音樂中心默金音樂廳舉辦「四十周年韻音嘉樂演唱會」。(記者曹馨元／攝影)

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