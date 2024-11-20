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按摩店涉人口販運 法拉盛華男被捕

記者高雲兒╱紐約報導
新澤西州近日再度掀起針對非法按摩業的執法行動，一名華裔男子因涉嫌在非法按摩店進行人口販賣而被捕。(取自新澤西州調查委員會發布報告)
新澤西州近日再度掀起針對非法按摩業的執法行動，一名華裔男子因涉嫌在非法按摩店進行人口販賣而被捕。(取自新澤西州調查委員會發布報告)

新澤西州近日展開針對非法按摩業的最新執法行動，一名華裔男子因涉嫌在非法按摩店從事人口販賣而被捕。此案正值新澤西州調查委員會(SCI)發布一份關於非法按摩行業的深入報告之際，報告揭示這些地下場所涉及稅務欺詐、性交易等犯罪活動，更成為亞裔女性人口販賣和有組織犯罪的溫床，並且與紐約法拉盛的犯罪網路有著緊密聯繫。

執法人員透露，他們14日搜查了一家位於新澤西州伯靈頓郡(Burlington County)的「富春水療中心」(Fortune Spa)，逮捕了嫌疑人王曉民(Xiaomin Wang，音譯)，他報住在紐約法拉盛，目前面臨人口販賣的指控。

此案並非個例，就在上月，新澤西州調查委員會剛剛發布一份針對非法按摩行業的深入報告，揭露這些場所涉及稅務欺詐、人口販賣和有組織犯罪活動。報告顯示，這些非法按摩店不僅從事性交易，還成為許多受害女性的牢籠，迫使她們在極端條件下工作。

調查顯示，新澤西州約有674家註冊按摩店，覆蓋全州多個郡市，但監管嚴重不足。SCI對250家店深入調查後發現，許多參與非法活動的女性來自中國和韓國，多數居住在紐約法拉盛，有些甚至是被強迫加入這個行業。

報告更指出，法拉盛已成為全美人口販賣的中心，為這些犯罪網絡提供支持。SCI主席威廉斯(Tiffany Brewer Williams)表示，這些亞裔女性因財務壓力、債務和語言障礙被操控，許多人即使逃離，也面臨心理創傷和經濟困境。

此外，報告還揭示了非法按摩店的運作方式，包括通過現金交易避稅、隱瞞真正的所有者身份，並利用「代理持有者」掩蓋非法行為等手段。這些做法不僅助長了犯罪活動，還讓店主能夠過上奢華的生活。

部分地方政府已採取措施，例如限制按摩店營業時間、禁止店內設置臥室或上鎖房間等，來遏制非法活動。以愛迪生鎮(Edison)為例，自2022年起，當地政府關閉了約20家非法按摩店，並阻止新的非法店面開張。然而，整體監管仍需進一步加強。

新澤西州調查委員會呼籲各界協作，加強行業監管，並優先保護受害者的權益。該報告提醒，只有通過完善立法、加強執法與公共監督，才能有效打擊這一威脅社區安全的犯罪行業。

新澤西州 法拉盛 亞裔

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