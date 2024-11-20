涉毆打布碌崙華裔少年 男拒認罪協議「法院見」

中東裔家庭在霸凌事件後的兩天登門報復華裔家庭，雙方人馬在住家前互毆。(本報檔案照)

去年爆發的布碌崙 (布魯克林)201初中霸凌事件及後續的中東裔家庭上門報復案中，最終是霸凌者的舅舅沙博(Hassan Saab)被捕控罪，此案在19日再次開庭；消息指出，沙博不願與檢方達成三年監禁的認罪協議，本案將步入庭審(trial)，下一次開庭日期將在明年1月。

該案於去年9月28日發生，當時，13歲的華裔少年Brian與同學在班森賀201初中打籃球，一對中東裔兄弟突然走進場內搗亂，雙方人馬爆發肢體衝突，不久後中東裔學生的舅舅沙博抵達現場，追著Brian一番毆打，甚至將他打傷入院；兩天後，中東裔家庭同一批人、以及霸凌者的母親，共兩大兩小持著鐵棒球棍、鐵枝等武器來到Brian家登門報復，兩批人開始在住家前互毆。案發後，到場的警方將沙博和Brian的父親雷廷鐸雙雙逮捕控罪，後來經當地華人示威反抗、檢方嚴謹調查後，將雷廷鐸的罪名撤銷。

該案經過超過一年的審理終於有所進展，據悉，面臨危害兒童福利、攻擊致傷、威脅、騷擾等罪名的沙博，罪成可能面臨七年監禁；不過最新消息指出，他不願接受檢方提出三年監禁的認罪協議，通過代表律師表示只尋求緩刑(probation)，雙方無法達成協議，此案因此將進入庭審。

雷家的發言人、華埠 社區人士陳家齡表示，雷家以為沙博會接受認罪協議，結果並沒有，「那接下來只能在法院見分曉了」，檢方則提到，接下來將會設下聽證和庭審日期；「沙博的所作所為應當被關進監獄 內，他甚至到現在都未表現出任何悔意，而他的侄子是引發這整件事的惡霸，校園的監視畫面都捕抓到他犯案的畫面了」，陳家齡說道。