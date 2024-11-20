23日法拉盛健保論壇 專家談福利、養身還有免費健檢

2025健保論壇11月23日法拉盛喜來登飯店2樓，歡迎免費參加。(世界日報／提供)

掌握2025年健康保險 的最新變化與資訊，找到適合的健康保險方案極重要。世界日報將聯手紐約州健保 市場於11月23日(周六)在法拉盛舉辦「2025健保論壇」，歡迎民眾免費參加。

本活動有亞美醫師協會及聯合健康保險的贊助支持，將邀請專家與政府代表，為民眾提供健保政策、紅藍卡計畫、移民權利與福利及健康生活等多元議題。主講方面，將由紐約州健保市場代表陳敏敏（Min Min Chen）分享「紐約州健保市場：2025年開放投保期已開始」，介紹州內健康保險交易的最新資訊；紐約市長移民事務辦公室代表李麗將講解「瞭解您的權利」，幫助移民更好地了解福利政策；聯合健康保險亞裔市場部經理陳紹南將剖析最新聯邦健保政策；紐約州執照針灸醫師聯合公會會長石鋼醫師將介紹透過中醫提升健康。

現場設置服務攤位，包括紐約州健保市場、亞美醫師協會、紐約長老會皇后醫院、王嘉廉社區醫療中心、法拉盛血管中心等機構，提供免費健康檢測（如血壓、血糖、BMI、膽固醇檢測）及諮詢服務。參加者可進行頸動脈及靜脈超聲波檢查，並由專業內科、足科醫師提供健康建議。

「2025健保論壇」將於11月23日下午12時至3時30分在法拉盛喜來登酒店2樓宴會廳舉行。現場座位有限，讀者需提早報名：(718)746-8889分機213，或線上報名網址：bit.ly/wj1123。