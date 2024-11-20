我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀新書揭密 和黃仁勳披薩晚餐解決40奈米爭議

準備核戰？俄羅斯開始量產可抗核爆的移動式避難所

63年菜單未改動 Lucia Pizza登「紐約最佳25店」議員表彰

記者高雲兒／紐約報導
市議員黃敏儀(Sandra Ung)特地為該披薩店頒發市議會表彰狀，並感謝該店店主索瓦里(Mark Sawari)多年來為社區帶來的貢獻與堅守。(記者高雲兒／攝影)
市議員黃敏儀(Sandra Ung)特地為該披薩店頒發市議會表彰狀，並感謝該店店主索瓦里(Mark Sawari)多年來為社區帶來的貢獻與堅守。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛披薩店「Lucia Pizza」近日榮登「紐約時報」評選的「紐約市25家最佳披薩店」榜單，市議員黃敏儀(Sandra Ung)日前為該披薩店頒發市議會嘉獎狀，感謝店主索瓦里(Mark Sawari)多年來為社區帶來的貢獻。

根據「紐約時報」，Lucia披薩自1962年在羅斯福大道開業以來，其風味和環境幾乎未曾改變，不僅長期受到居民的喜愛，也成為新移民和通勤客前來品嘗經典紐約披薩的首選。評選中特別強調，Lucia披薩是「純紐約披薩」的代表，顧客群體涵蓋了青少年、長者以及各年齡和背景的披薩愛好者。

現任店主索瓦里於1994年接手Lucia披薩，儘管時代變遷，他始終保持菜單原樣。...
現任店主索瓦里於1994年接手Lucia披薩，儘管時代變遷，他始終保持菜單原樣。(記者高雲兒／攝影)

現任店主索瓦里於1994年接手Lucia披薩，儘管時代變遷，他也始終保持菜單原樣，至今已有63年未曾改動。他表示，「成功的秘訣是我們注重新鮮度和食材，絕不妥協品質。因此，我們始終使用相同的優質食材，盡可能保持披薩的新鮮。」此外，他以平實的價格策略贏得人心，每份披薩均價僅十元。

對於此次入選榜單，索瓦里表示感到榮幸，並幽默地補充：「我們之前已被不少組織認可，確實很受歡迎，但這次的認可無疑會讓我們的人氣再上新台階。」

紐約時報評選中特別強調，Lucia披薩是「純紐約披薩」的代表，顧客群體涵蓋了青少...
紐約時報評選中特別強調，Lucia披薩是「純紐約披薩」的代表，顧客群體涵蓋了青少年、長者以及各年齡和背景的披薩愛好者。(記者高雲兒／攝影)

作為法拉盛的社區地標，Lucia披薩也吸引了不少華裔顧客，其中包括市議員黃敏儀。黃敏儀提到，她自小在法拉盛長大，Lucia披薩一直是她的最愛，「我可以親自證明，Lucia披薩自我小時候起就是我最喜歡的披薩店。」她表示，儘管法拉盛在過去幾十年經歷了翻天覆地的變化，Lucia披薩依然是當地多元文化的重要見證。「我們的社區已經發展成為紐約市最大、最具活力的華埠之一，而Lucia披薩則提醒我們不忘初心，珍視這片土地的歷史與文化。」

黃敏儀還說，「並非每天都有機會表彰一家不僅經受住時間考驗，還自1962年以來就成為社區基石的本地商家。我為能向索瓦里頒發市議會表彰狀感到自豪。」她強調，Lucia披薩不僅是一家餐廳，更是一個承載著法拉盛居民集體記憶與情感的地方。

店內員工製作披薩。(記者高雲兒／攝影)
店內員工製作披薩。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛 紐約時報 紐約市

上一則

布碌崙植物園Lightscape燈光秀 22日絢麗光影回歸

下一則

紐約市兒保聯盟和民代 催生全州免費托兒服務
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌
大規模盜竊串流服務和Wi-Fi 皇后區華男恐囚7年

大規模盜竊串流服務和Wi-Fi 皇后區華男恐囚7年
市議員提案：加強店門攤位監管 提升人行道安全通行

市議員提案：加強店門攤位監管 提升人行道安全通行
世報2025健保論壇11/23法拉盛登場 免費報名還可抽獎

世報2025健保論壇11/23法拉盛登場 免費報名還可抽獎

熱門新聞

曼哈頓華埠企李士提街發生惡性案件，80歲華婦險遭歹徒性侵。圖中人物與新聞事件無關。(記者劉梓祁／攝影)

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

2024-11-12 19:27
42街案發現場位於聯合國總部對面，人行道上留有大量血跡。血滴沿街滴灑近百呎，直至第一大道上。（記者許君達/攝影）

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

2024-11-18 13:46
目前民眾可透過市衛生局的網站購買垃圾桶。(取自市衛生局官網)

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種桶…華人叫苦

2024-11-12 12:01
天氣預報顯示，在經歷長期乾旱後，大紐約從20日(周三)晚間到21日(周四)將受到寒冷風暴侵襲，出現顯著降雨並刮大風。(美聯社)

冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解

2024-11-18 19:05
警方公布犯案嫌疑人照片，呼籲大眾提供線索。(市警局提供)

紐約法拉盛男子當街捧大把現金 向15歲少年求歡

2024-11-18 13:17
川普威脅動用軍隊遣返移民，華人走線客有人淡定有人憂，律師提示盡快備好庇護申請材料並謹慎守法，以有備無患。(美聯社)

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

2024-11-19 07:20

超人氣

更多 >
川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾
半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」
川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌
華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手
實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種