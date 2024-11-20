63年菜單未改動 Lucia Pizza登「紐約最佳25店」議員表彰

市議員黃敏儀(Sandra Ung)特地為該披薩店頒發市議會表彰狀，並感謝該店店主索瓦里(Mark Sawari)多年來為社區帶來的貢獻與堅守。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛 披薩店「Lucia Pizza」近日榮登「紐約時報 」評選的「紐約市 25家最佳披薩店」榜單，市議員黃敏儀(Sandra Ung)日前為該披薩店頒發市議會嘉獎狀，感謝店主索瓦里(Mark Sawari)多年來為社區帶來的貢獻。

根據「紐約時報」，Lucia披薩自1962年在羅斯福大道開業以來，其風味和環境幾乎未曾改變，不僅長期受到居民的喜愛，也成為新移民和通勤客前來品嘗經典紐約披薩的首選。評選中特別強調，Lucia披薩是「純紐約披薩」的代表，顧客群體涵蓋了青少年、長者以及各年齡和背景的披薩愛好者。

現任店主索瓦里於1994年接手Lucia披薩，儘管時代變遷，他始終保持菜單原樣。(記者高雲兒／攝影)

現任店主索瓦里於1994年接手Lucia披薩，儘管時代變遷，他也始終保持菜單原樣，至今已有63年未曾改動。他表示，「成功的秘訣是我們注重新鮮度和食材，絕不妥協品質。因此，我們始終使用相同的優質食材，盡可能保持披薩的新鮮。」此外，他以平實的價格策略贏得人心，每份披薩均價僅十元。

對於此次入選榜單，索瓦里表示感到榮幸，並幽默地補充：「我們之前已被不少組織認可，確實很受歡迎，但這次的認可無疑會讓我們的人氣再上新台階。」

紐約時報評選中特別強調，Lucia披薩是「純紐約披薩」的代表，顧客群體涵蓋了青少年、長者以及各年齡和背景的披薩愛好者。(記者高雲兒／攝影)

作為法拉盛的社區地標，Lucia披薩也吸引了不少華裔顧客，其中包括市議員黃敏儀。黃敏儀提到，她自小在法拉盛長大，Lucia披薩一直是她的最愛，「我可以親自證明，Lucia披薩自我小時候起就是我最喜歡的披薩店。」她表示，儘管法拉盛在過去幾十年經歷了翻天覆地的變化，Lucia披薩依然是當地多元文化的重要見證。「我們的社區已經發展成為紐約市最大、最具活力的華埠之一，而Lucia披薩則提醒我們不忘初心，珍視這片土地的歷史與文化。」

黃敏儀還說，「並非每天都有機會表彰一家不僅經受住時間考驗，還自1962年以來就成為社區基石的本地商家。我為能向索瓦里頒發市議會表彰狀感到自豪。」她強調，Lucia披薩不僅是一家餐廳，更是一個承載著法拉盛居民集體記憶與情感的地方。