台美生技協會年會首度亮相紐約 聚焦產業發展

台美生技協會(TAAB)年會日前首度亮相紐約。(台美生技協會提供)

台美生技協會(TAAB)年會日前首度亮相紐約，年會以美國生物技術發展趨勢為主題，從實驗室到市場，探討現今生技產業發展趨勢以及各領域間的合作模式與未來發展，為來自學術界和產業界的與會者以及台美生技人才，提供深入了解美國生物醫學產業界開發以及發展的機會，為跨學科合作及業界前景鋪路。

台灣圖策智能科技創辦人兼執行長林清詠博士，分享人工智慧 在生醫領域的應用，並探討人工智慧如何重新定義新藥研發的模式。第一三共株式会社全球研發部門負責人Ken Takeshita醫師，則深入探討抗體藥物複合體(ADC)研發的心路歷程，分享其如何在癌症 治療的研發中帶來革命性的進展。AGM International Group 創辦人以及主席靳嚴博醫師分享實用的職涯發展策略，以及從學術到業界的多元職涯發展路徑。此外，四位生醫網紅——紐約生(THE BIOLOGIST)、退休生技二姐在美國、三腳貓實驗室以及美國生技藥廠咖啡 廳(US biotech cafe)，探討了如何在生醫領域創造多重職涯角色，傳播專業知識並吸引大眾關注。

生協會長洪筱玲表示，此次年會為產業界和學術界提供重要的交流平台，希望能讓台美生技人才能在產業更加蓬勃發展，開啟新篇章。總召集人Wendy Ding以及Ju-Yi Peng表示，今年年會不僅有強大的專業講者陣容，也包含了各領域人才分享自身經驗，以及如何在快速變遷的大環境中找到屬於自己的職涯發展。

台美生技協會未來也將持續有不同的線上以及線下活動，詳情請至台美生技協會網站https://www.facebook.com/taabusorg或關注Instagram帳號taab_taiwan。