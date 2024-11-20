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布碌崙植物園Lightscape燈光秀 22日絢麗光影回歸

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙植物園冬季燈光秀將在22日拉開帷幕。(取自布碌崙植物園)
布碌崙植物園冬季燈光秀將在22日拉開帷幕。(取自布碌崙植物園)

受歡迎的布碌崙(布魯克林)植物園(Brooklyn Botanic Garden)大型節日燈光秀「Lightscape」，將於本月22日回歸，植物園到時將成為如夢如幻的燈海，是布碌崙冬季觀光的好去處。燈光秀將持續到明年1月5日，這也是布碌崙植物園連續第四次推出這一展覽。

布碌崙植物園冬季燈光秀將在22日拉開帷幕。(取自布碌崙植物園)
布碌崙植物園冬季燈光秀將在22日拉開帷幕。(取自布碌崙植物園)

在燈光秀期間，布碌崙植物園將被100多萬盞各式各樣的燈和16組極具藝術感的燈光造型照亮。燈光秀設計者還使用各種不同的色彩搭配，配上風格不同的音樂，為遊客提供獨特的冬日氛圍。該燈光秀自首次亮相以來，已成為紐約冬季的熱門旅遊景點，吸引著各年齡段的紐約人前來觀賞。

布碌崙植物園冬季燈光秀將在22日拉開帷幕。(取自布碌崙植物園)
布碌崙植物園冬季燈光秀將在22日拉開帷幕。(取自布碌崙植物園)

大教堂光影隧道(Winter Cathedral)和百合池露台上的燈火花園(Fire Garden)等是燈光秀的人氣景點，今年還繼續展出。遊客仍將在植物園的日式山水花園中看到令人眼花繚亂的噴泉表演，在櫻花大道看到倒影燈光秀。冬季大教堂也將回歸，這是一條燈光隧道，由數千迷人的燈飾組成。除此以外，今年的展覽還包括絲帶隧道和位於藍鈴木(Bluebell Wood)附近的萬花筒燈光秀等。各種絢爛的燈光結合植物園的山水，將為遊客帶來獨特的沉浸式體驗。

布碌崙植物園冬季燈光秀將在22日拉開帷幕。(取自布碌崙植物園)
布碌崙植物園冬季燈光秀將在22日拉開帷幕。(取自布碌崙植物園)

今年燈光秀期間還推出了新的烹飪選擇，包括冬季經典菜餚、兒童菜單、節日甜品，以及熱巧克力、熱紅酒和雞尾酒等各式飲料，燈光秀還將開設Lightscape酒吧，是遊客在花園小徑中小酌一杯的好地方。

布碌崙植物園總裁兼執行長貝內佩(Adrian Benepe)表示，這個由世界上最好的燈光藝術家創造的視覺盛宴將與優美的樂曲相得益彰，再加上美味的食物和飲料，所有這些都將使遊客流連忘返。

該燈光秀將於22日(周五)下午4時45分拉開帷幕。居民可登錄植物園官網bbg.org/lightscape購買門票，有適合各年齡段的不同選擇。

植物園 布碌崙 觀光

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