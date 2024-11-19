慈濟基金會攜手亞裔社區中心 8大道提供牙醫和眼科義診

慈濟基金會攜手亞裔社區中心為8大道居民提供牙科和眼科醫療服務。(亞裔社區中心提供)

慈濟醫療基金會(Buddhist Tzu Chi Medical Foundation)與亞裔社區中心(ACC)合作，17日在布碌崙 (布魯克林)8大道 成功舉辦了「社區健康共榮日」活動，現場為居民提供了免費的牙科和眼科醫療服務。本次活動還幫助等待就診的居民申請糧食券和老人屋，共有近200名居民參加了當天的活動。

義工為尋診的居民登記。(記者胡聲橋／攝影)

牙科和眼科的檢查和治療，包括視力檢查、全面眼科檢查、配眼鏡；以及口腔癌篩查、洗牙、簡單補牙、簡單拔牙、口腔衛生教育等。據慈濟牙科眼科醫療服務協調員朱立煒(Richard Zhu)介紹，當天一共有各族裔的五名牙科醫生，10到12名牙科助理，以及一名眼科醫生和數名眼科助理到8大道為居民服務。

醫生為八大道居民看牙。(亞裔社區中心提供)

義工韓偉達說，他們當天上午不到7時就到了8大道，開始從車上搬下器材並設置診所。現場一名華人媽媽帶著孩子來看眼睛，她說兒子眼睛癢，眼科醫生的約診都排到了下個月，這次來就是希望醫生能現場做出診斷，許多居民現場接受了牙科檢查和洗牙服務。

慈濟布碌崙負責人林凱星介紹，8大道是紐約華裔新移民的主要聚集地之一，儘管低收入 家庭大多有基本的醫療保險，但牙醫和眼科服務普遍缺乏，慈濟醫療基金會這次與ACC合作，就是為了滿足8大道低收入家庭和無保險新移民在牙科和眼科醫療方面的需求。林凱星說，慈濟去年在94小學(PS 94)辦過類似的活動，明年還會繼續辦下去。

協調員朱理查德說，當天到現場的各族裔牙科和眼科醫護人員都來自皇后區和長島，他們一大早趕到布碌崙，非常辛苦。他說只要事先申請，慈濟的牙科和眼科出診車隨時可以深入社區提供服務，如果布碌崙當地的醫護人員能積極參與，他們就能為布碌崙華社提供更多服務。

慈濟美國紐約分會執行長蘇煜升(右一)、市議員莊文怡(右二)等活動合影。(記者胡聲橋／攝影)

本次義診活動得到了市警總局社區事務部(NYPD Community Affair Bureau)和市警72分局，以及州眾議員寇頓(Williamm Colton)和市議員莊文怡辦公室的大力支持。