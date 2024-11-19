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遇仇亞言行 專家建議冷處理、錄下報警

記者胡聲橋／紐約報導
市人權委員會亞裔社區顧問馮育雯，在松柏之家講解如何當場處理仇亞言論。(記者胡聲橋／攝影)
市人權委員會亞裔社區顧問馮育雯，在松柏之家講解如何當場處理仇亞言論。(記者胡聲橋／攝影)

松柏之家多元化社區服務中心日前舉辦反亞裔仇恨講座，由紐約市人權委員會(NYC Commission on Human Rights)亞裔社區高級顧問馮育雯為松柏之家會員講解如何認識反亞裔仇恨，以及如何應對和處理亞裔仇恨事件。

馮育雯介紹，種族歧視和仇恨是美國社會一種根深蒂固的社會現象，時不時就會抬頭，亞裔在美國歷史上飽受了歧視之苦，最近的一次就是新冠疫情期間，有人公然稱新冠病毒為中國病毒。現在有不少美國人認為，華人搶走了他們的工作機會，他們對華人買房都帶著敵視的眼光看待。馮育雯認為，在目前的情況下，如果有人煽動，這種仇恨情緒很容易浮出水面。亞裔不僅要處處留意反對這種仇恨言行，在現實生活中也要做好防備，知道如何應對大街上隨時可能出現的仇亞言行。

如果在地鐵或公車上遇到有人用威脅語氣說華人如何如何時，馮育雯不建議直接與對方叫罵和對抗，他認為重複用簡單的單詞或手勢，表示出No就可以了。受害者這時應該馬上向別人求助，比如公車司機等，讓他們來處理這種局面。受害者還應該知道，這時使用一些小技巧，比如用吹哨等方法來分散注意力也行之有效，可以化解衝突。

馮育雯建議用冷處理來應對仇亞言行，但她也強調，冷處理不是不處理，事發時要做好紀錄，比如用手機照相或錄下影片，事後要及時向警方報告。在講座中有人問，如果在給對方錄像時，對方朝自己走過來，或者要搶手機怎麼辦？馮育雯建議當事人要大聲喊「大家都來拍」，這樣對方的目標就會轉移了。

亞裔 華人 種族歧視

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