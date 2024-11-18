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中華公所本周助民眾申請供暖補助

記者劉梓祁╱紐約報導
紐約中華公所下周起，將協助民眾申請家庭能源補助計畫(HEAP)。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約中華公所下周起，將協助民眾申請家庭能源補助計畫(HEAP)。(記者劉梓祁╱攝影)

為協助低收入家庭應對能源成本，紐約中華公所將從18日(周一)起推出州住宅能源援助計畫(HEAP)協助申請服務；該服務將在每周一和周三的上午10時至下午2時提供，於公所內提供服務，歡迎民眾前去申請。

紐約州住宅能源援助計畫是一項聯邦資助的項目，旨在幫助符合條件的居民支付冬季暖氣費用。該計畫主要針對低收入家庭，以減輕他們在寒冷月份的經濟壓力。申請HEAP的家庭必須滿足特定的收入標準，其標準每年都可能有所變化。

根據中華公所，本年計畫資格要求包括住在紐約州的本國公民或合法移民、家庭有成員60歲或以上及6歲以下或殘障，和家庭接受糧食券、臨時現金援助、社安補助或總收入低於特定水平的，具體為一人家庭3322元、兩人家庭4345元、三人家庭5367元、四人家庭6390元和五分家庭7412元。

公所表示，符合條件人士需提供文件包括地址證明、年齡證明、暖氣能源供應商月結單或房東證明租金已括暖氣、所有家庭成員社會安全卡、所有家庭成員的收入證明和糧食券檔案編號。

據介紹，居住在政府補貼住房且租金包含暖氣的家庭補助金額為21元，租金包含取暖費的符合資格的家庭補助金額為45至50元，主要供熱為油、煤油或丙烷並直接向供應商支付暖氣費用的合格家庭補助金額為至少900元，主要供熱為電力或天然氣並根據家庭實際使用情況直接向供應商付款的合格家庭補貼金額為至少400元。此外，獲得能源補助有助提高每月糧食券金額和獲得電力和煤氣費用折扣。

低收入 租金 糧食券

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