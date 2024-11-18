我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情以來最便宜 今年感恩節火雞 加州15磅每隻約32.85元

川普內閣8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬

美國華人博物館館長李汝乾訪世報 談願景與挑戰

記者曹馨元╱紐約報導
美國華人博物館館長李汝乾(左二)到訪世界日報總部，與社長張宗智(右二)交流華人博物館在推廣華人文化歷史上所作出的努力。(記者曹馨元╱攝影)
美國華人博物館館長李汝乾(左二)到訪世界日報總部，與社長張宗智(右二)交流華人博物館在推廣華人文化歷史上所作出的努力。(記者曹馨元╱攝影)

美國華人博物館(MOCA)館長李汝乾(Michael Lee)、社區領袖儲立山及夫人日前到訪世界日報，與社長張宗智交流華人博物館在推廣華人文化歷史上所作出的努力、博物館未來發展的願景以及面臨的挑戰。

李汝乾的祖父母1920年代從台山移居紐約，住在華埠茂比利街(Mulberry St.)上的一間公寓。李汝乾幼年時，父母移居布碌崙(布魯克林)，但還是把華埠的祖父母家當成他的「托兒中心」，白天在布魯克林上學，放學後就乘著公車回到華埠，周末全家會在華埠團聚。「如今能在僅僅離祖父母家幾個街區之外的地方工作，對我來說是很重要的事」，李汝乾表示，自己是土生土長的華埠人，對這個社區充滿感情。

在華埠渡過的年少歲月，以及如今與社區的密切合作讓李汝乾認識到，在美華人是一個非常多元的群體，而他也希望能通過華人博物館將這個群體內豐富多樣的歷史介紹給更廣大的群眾。如今，華人博物館在周末都會定期舉辦「家庭日」，也經常接待前來學習亞裔歷史的學校訪問團，寓教於樂；「我希望能通過我們的努力，讓更多人將亞裔故事當作美國故事的一部分」。

在李汝乾看來，華人博物館未來發展的目標是成為一個「講好故事」的「多媒體平台」。如今，博物館也正積極與做亞裔美國人研究(Asian American Studies)的學者合作，希望能充實市教育局推出的亞太裔課程。但李汝乾也認為，將亞太裔歷史課程推廣到全市任重而道遠，「我們離普及亞太裔歷史還有五到十年的時間」。

華人博物館發展至今，也遭受了一些爭議。來自「保護華埠和下東城聯盟」及「年輕人反逼遷」抗議者曾多次在博物館門口示威，宣稱美國華人博物館接受了政府3500萬元的「賄賂」，支持在華埠蓋起高層監獄大樓。李汝乾對此回應到，博物館與政府間並不存在任何支持興建監獄的協議，而這3500萬元資金也只是市府在擬建監獄周邊地區所做的投資，資金唯一使用目的是確保華人博物館能有一個永久性的場地，以延續其保留、宣揚美國華人豐富文化成就的使命。

博物館 華人 華埠

上一則

中華公所本周助民眾申請供暖補助

下一則

中醫藥針灸健康日 法拉盛辦義診
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

市議會提案 擬允特定房短期租賃

市議會提案 擬允特定房短期租賃
布碌崙日落公園小女孩走失3小時後找回 警方感謝民眾助尋

布碌崙日落公園小女孩走失3小時後找回 警方感謝民眾助尋
金光閃閃…布魯克林博物館「貴氣」慶200周年

金光閃閃…布魯克林博物館「貴氣」慶200周年
場邊人語／籃網作客 鵜鶘下課

場邊人語／籃網作客 鵜鶘下課

熱門新聞

曼哈頓華埠企李士提街發生惡性案件，80歲華婦險遭歹徒性侵。圖中人物與新聞事件無關。(記者劉梓祁／攝影)

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

2024-11-12 19:27
目前民眾可透過市衛生局的網站購買垃圾桶。(取自市衛生局官網)

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種桶…華人叫苦

2024-11-12 12:01
曼哈頓市中心哈德遜廣場(Hudson Yards)14日上午一座摩天大廈屋頂因大火而冒出濃煙。(讀者張雅媛提供)

一臥月租至少7400元 曼哈頓摩天大廈失火 濃煙衝天際

2024-11-14 16:18
紐約市政府現已停止兩家酒店作收容無證客的用途，多個收容場所也將在未來幾個月內陸續停用。(記者許君達／攝影)

紐約市府停止2酒店收容無證客 其餘陸續停用

2024-11-12 10:53
法拉盛草原可樂娜公園。(取自Wikimedia Commons)

18歲女遭性侵 丟在法拉盛草原可樂娜公園 嫌落網

2024-11-10 14:00
曼哈頓一名華女投訴遭外送員瘋狂敲門騷擾。圖為華裔外送員在8大道送餐，示意圖，非新聞當事者。(記者顏潔恩╱攝影)

外賣員瘋狂砸門要她開門領餐 曼哈頓華女曝恐怖經歷

2024-11-15 19:14

超人氣

更多 >
巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸
好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？
阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷
遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽

遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽
可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地