美國華人博物館館長李汝乾訪世報 談願景與挑戰

美國華人博物館館長李汝乾(左二)到訪世界日報總部，與社長張宗智(右二)交流華人博物館在推廣華人文化歷史上所作出的努力。(記者曹馨元╱攝影)

美國華人博物館 (MOCA)館長李汝乾(Michael Lee)、社區領袖儲立山及夫人日前到訪世界日報，與社長張宗智交流華人博物館在推廣華人文化歷史上所作出的努力、博物館未來發展的願景以及面臨的挑戰。

李汝乾的祖父母1920年代從台山移居紐約，住在華埠 茂比利街(Mulberry St.)上的一間公寓。李汝乾幼年時，父母移居布碌崙(布魯克林)，但還是把華埠的祖父母家當成他的「托兒中心」，白天在布魯克林上學，放學後就乘著公車回到華埠，周末全家會在華埠團聚。「如今能在僅僅離祖父母家幾個街區之外的地方工作，對我來說是很重要的事」，李汝乾表示，自己是土生土長的華埠人，對這個社區充滿感情。

在華埠渡過的年少歲月，以及如今與社區的密切合作讓李汝乾認識到，在美華人是一個非常多元的群體，而他也希望能通過華人博物館將這個群體內豐富多樣的歷史介紹給更廣大的群眾。如今，華人博物館在周末都會定期舉辦「家庭日」，也經常接待前來學習亞裔歷史的學校訪問團，寓教於樂；「我希望能通過我們的努力，讓更多人將亞裔故事當作美國故事的一部分」。

在李汝乾看來，華人博物館未來發展的目標是成為一個「講好故事」的「多媒體平台」。如今，博物館也正積極與做亞裔美國人研究(Asian American Studies)的學者合作，希望能充實市教育局推出的亞太裔課程。但李汝乾也認為，將亞太裔歷史課程推廣到全市任重而道遠，「我們離普及亞太裔歷史還有五到十年的時間」。

華人博物館發展至今，也遭受了一些爭議。來自「保護華埠和下東城聯盟」及「年輕人反逼遷」抗議者曾多次在博物館門口示威，宣稱美國華人博物館接受了政府3500萬元的「賄賂」，支持在華埠蓋起高層監獄大樓。李汝乾對此回應到，博物館與政府間並不存在任何支持興建監獄的協議，而這3500萬元資金也只是市府在擬建監獄周邊地區所做的投資，資金唯一使用目的是確保華人博物館能有一個永久性的場地，以延續其保留、宣揚美國華人豐富文化成就的使命。