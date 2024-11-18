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特殊高中入學考合同延遲 華人家長關切

記者曹馨元╱紐約報導
原訂於10月由教育政策小組投票通過的特殊高中入學考試合同推遲至12月，家長擔心，若提案合同無法通過，將導致紐約市八所特殊高中無法招生，損害學生利益。(本報檔案照)
原訂於10月由教育政策小組投票通過的特殊高中入學考試合同推遲至12月，家長擔心，若提案合同無法通過，將導致紐約市八所特殊高中無法招生，損害學生利益。(本報檔案照)

日前，原訂於10月由教育政策小組投票通過的特殊高中入學考試(SHSAT)合同被推遲至12月，且要在提案投票前舉行里民大會(town hall)，收聽公眾意見。華裔家長擔心，若提案最終無法通過，則會導致紐約市的八所特殊高中無法招生，損害學生利益。

對紐約市公校有監管職權的教育政策小組(PEP)，原本應在10月投票決定是否與運營特殊高中入學考試的NCS Pearson公司繼續簽署五年合作，但這項投票提案卻兩次被推遲。教育政策小組主席伏克納(Gregory Faulkner)日前表示，該提案被推遲至12月，而在投票決議前，政策小組將舉行里民大會，收集公眾意見，但里民大會的日期也尚未確定。

特殊高中入學考試是包括史岱文森高中(Stuyvesant High School)、布朗士科學高中(Bronx Science)在內的八所特殊高中的唯一入學標準。這八所學校通常被視為是紐約市內競爭最激烈、教育水平最高的公立學校，而八所學校內平均高達60%以上的亞裔學生占比卻也召來批評聲，認為這些學校「歧視」非洲裔及西語裔學生。

華人教育倡導組織PLACE NYC的創始人朱雅婷表示，她不理解為何特殊高中的反對者會「試圖設下重重阻礙，讓原本就令人緊張的特殊高中入學考試過程變得有更多不確定性」。朱雅婷認為，市長亞當斯(Eric Adams)一直以來對特殊高中持支持態度，而在相關法律不變的情況下，特殊高中入學最終還是要通過考試，如今一再推遲投票的作法只是「切斷了考試過程原本的穩定性」，讓學生和家長擔驚受怕。

PLACE NYC在11月14日發布一篇聯名公開信，敦促教育政策小組盡快批准與NCS Pearson公司簽訂合約。公開信中寫道，「如果不批准合約，就沒有其他方法來管理該考試，將因而導致2026年沒有新生入學特殊高中」。朱雅婷表示，華人家長對此次合同推遲一事反響熱烈，截止發稿，已經有3252人在公開信中聯合署名。

特殊高中 投票 紐約市

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