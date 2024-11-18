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大學點空地改建社區 市府招標

記者鄭怡嫣╱紐約報導
市府計畫將原為法拉盛機場的80畝空地，轉化成一個混合型社區，解決紐約市的住房短缺問題。(網路圖片)
市府計畫將原為法拉盛機場的80畝空地，轉化成一個混合型社區，解決紐約市的住房短缺問題。(網路圖片)

紐約市政府近日發布招標書(RFP)，尋求各方提案，計畫將位於皇后區大學點一塊原為法拉盛機場的80畝空地，轉化成一個混合型社區，解決紐約市的住房短缺問題。提案的截止日為2025年3月20日，市府預計將在2026年選出開發商。

這份由紐約市經濟發展局(NYCEDC)發布的招標書，旨在徵選合適的開發提案，為周邊帶來新的住房、就業機會及社區空間。同時，提案需要符合市長亞當斯(Eric Adams)簽署的第43號行政令，這一份行政令要求市府機構識別並利用市有土地開發住房，應對紐約市的住房短缺問題。

對於此次招標書，紐約副市長斯普林格(Maria Torres-Springer)表示，這塊未充分利用的80畝土地，擁有提供急需住房、就業機會、以及社區空間的多重潛力，期待看到市場上創新的提案，以滿足紐約市民的需求。

據悉，該地塊原為在1927年開放、並於1984年停用的法拉盛機場。法拉盛機場為紐約市最早建立的機場之一，也曾為紐約市最繁忙的機場，不過在1939年，由規模更大的拉瓜地亞機場所取代，而後則由於經營不善及洪水等問題，由時任市長郭德華(Ed Koch)所關閉，此後則再未被利用，繼又回歸為濕地的狀態。

由於該地塊距離法拉盛市中心僅一哩，且又是紐約市少數幾個大型空地之一，在時任市長彭博(Michael Bloomberg)任期，紐約市政府曾多次提出開發計畫，卻都因為交通、環境、社區政治等原因被一一否決。在2004年，彭博曾計畫在此建立一個大型配送中心，卻遭到時任州參議員艾維樂(Tony Avella)及當地社區委員會的反對。不過，選區僅一路之隔的劉醇逸，則在當時以經濟發展為由，力推這一計畫。

面對此次新一輪的招標，劉醇逸17日則向本報表示，這塊曾為法拉盛機場的空地，擁有發展住宅和經濟的巨大潛力，市政府必須小心且謹慎地處理居民們對於社區及環境方面的關切，以確保(開發)能夠取得成功的結果。

招標書詳情，有意者可至市經濟發展局官網https://edc.nyc/former-flushing-airport-rfp查閱。此外有一場有關招標的線上信息會議，將在2024年12月11日(周三)上午10時舉辦，有意者須於12月9日(周一)或之前，發送電子郵件至[email protected]報名參加。

法拉盛機場，現今一片荒蕪。(本報檔案照)
法拉盛機場，現今一片荒蕪。(本報檔案照)

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