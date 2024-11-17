專盜快遞車5人團夥 警籲提供線索

警局通緝在全市範圍內盜竊快遞車輛的五人團夥。(警方提供)

從今年4月開始，紐約市出現了一夥專門盜竊UPS和FedEx卡車內快遞包裹的團夥，他們先後在曼哈頓 、布碌崙 (布魯克林)和皇后區 作案，盜竊的物品包括名牌包和蘋果手機等貴重物品。警方近日公布了團夥中五名嫌疑人的照片，希望居民提供線索，早日將其捉拿歸案。

4月1日晚上大約7時43分，一名竊賊進入停靠在曼哈頓西48街55號附近的一輛UPS卡車，竊賊進入卡車後，從卡車上搬走了84個包裹，隨後向不明方向逃走。這是警方對這夥竊賊犯案的首次紀錄。

大約一個多月後，5月10日中午12時20分，兩名竊賊進入停靠在曼哈頓華盛頓大道860號門前的一輛FedEx卡車，竊賊從車內偷走了八個Gucci盒子，價值將近3萬元。

6月4日，盜賊使用盜竊工具強行進入曼哈頓一輛UPS卡車，另兩人則在西45街32號附近把風，兩名竊賊從車上拿走了多個裝有貴金屬的包裹，徒步逃離現場；三天後，竊賊於6月7日在麥迪遜大道551號前又盜竊了一輛UPS卡車，偷走122個包裹。

這夥劫匪10月份作案三起，在皇后區和曼哈頓前後盜竊三輛UPS卡車，其中包括一次盜竊了價值將近1萬元的蘋果手機和手錶，另一次則偷走價值1萬3450元的蘋果產品。

這夥劫匪最近一次作案時間是11月5日上午10時30分，盜竊對象是停在布碌崙5大道512號門前的一輛UPS卡車，一名竊賊從車上偷了兩個包裹後步行逃離現場。