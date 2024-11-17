紐約州「清白法案」生效 將封存犯罪紀錄

紐約州「清白法案」16日生效，將自動封存部分犯罪紀錄。(記者劉梓祁╱攝影)

備受爭議的「清白法案」(Clean Slate Act)，經州長霍楚 (Kathy Hochul)去年簽署成法後於16日生效，將通過自動封存部分犯罪紀錄，以幫助曾經被監禁的人群「重新開始新生活」，但曾遭共和黨 、警察團體、執法人員集體反對。

該法律在經歷多年公眾辯論後，去年秋天由霍楚簽署成為法律，預計會使數百萬的定罪紀錄有資格通過州法院自動封存，支持者表示，該法案將為先前被監禁的人群「打開住房、就業 和教育機會的大門」。根據法律，例外情況包括性犯罪和大部分A級重罪，包括謀殺、一級綁架和縱火等。

細則顯示，一旦曾被定罪人士在服刑後完成規定的等待期，並在紀錄被封存後，其犯罪歷史將在求職、尋找住房及其他需要披露刑事紀錄的事宜中將不再顯示。對於輕罪，等待期為三年，對於重罪，等待期為八年或更長時間，取決於是否仍在緩刑或假釋期內。

支持者指出，有研究表明，該法預計可為紐約經濟帶來約71億元的增長。「哈佛法律評論」(Harvard Law Review)的一項研究還發現，在密歇根州(Michigan)實施類似法律兩年內，犯罪紀錄被清除的人群就業率提高了11%、收入增加了25%。

根據約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)的統計，截至2021年，紐約有超過200萬人有犯罪紀錄，其中大多數是輕罪。其中，非洲裔群體的定罪率在全州範圍內約為白人的三倍，而在紐約市的此差距為六倍。

「清白法案」在全州範圍內得到了廣泛支持，包括工會、大型公司和商業團體。共和黨領袖、執法官員和部分檢察官則反對該法案，認為實施難度大、範圍過於寬泛，且對犯罪受害者不公平。

州眾議員寇頓(William Colton)則曾以華裔警員梁彼得(Peter Liang)為例，因其失手錯殺他人，按照早前的法律，他始終無法在政府機構就職，因此希望法律應變通、給類似人群多一次機會。