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紀錄片「貧民窟的富房東」紐約首映 華人故事受關注

記者范航瑜╱紐約報導
聚焦紐約住房危機的紀錄片「貧民窟的富房東」日前在紐約紀錄片節展映。(記者范航瑜╱攝影)
聚焦紐約住房危機的紀錄片「貧民窟的富房東」日前在紐約紀錄片節展映。(記者范航瑜╱攝影)

聚焦紐約住房危機的紀錄片「貧民窟的富房東」(Slumlord Millionaire)日前在紐約紀錄片節(DOC NYC)展映，本片講述了包括華人在內的多位租客的故事。唐人街住客協會(CAAAV)當日出席活動，分享了華人社區在住房抗爭中的經歷。

「貧民窟的富房東」聚焦紐約市的普通租戶與強勢開發商之間的抗爭故事，通過華人在內的多個社區的視角，展示了住房條件、房東的惡劣行為，以及紛繁複雜的法律系統如何讓租客陷入困境。同時，紀錄片還揭示了低收入社區的黃金地段房產被用於興建豪華開發項目的現象。

展映活動上，以租客為主角的人悉數到場，分享拍攝結束後的生活變化。有的人表示已搬離不良房東的控制，找到友善的房東，有的則表示已因租金高昂離開紐約市。華人社區的故事也是影片的重要組成部分，唐人街住客協會的青年組織者司徒穎(Ying Yu Situ)介紹了協會在兩橋社區(Two Bridges)反抗豪華住宅開發項目的努力，以及在全市範圍內推動租金凍結和擴大租金穩定政策的行動。

司徒穎指出，除了開發商以外，背後更大的對手是有組織的房地產利益集團和房東組織，例如紐約房地產委員會(REBNY），「這些組織利用我們的租金向民選官員施壓，製造政策漏洞、推高租金，並為開發商創造稅收減免。」

長期以來，租客與房東之間的矛盾在紐約住房問題中持續發酵，市議會住房與建設委員會近期召開公聽會，討論八項擬加強租客權益的新提案，其中包括強制安裝空調、加重非法逼遷罰則等條款。這些提案或為房東帶來額外成本，引發部分華人房東的不滿，紐約小房東代表陳鴻耀曾表示，過度傾向租客的政策讓小房東面臨更大的壓力，導致房東與租客之間的矛盾短期內難化解。

唐人街住客協會的青年組織者司徒穎(右一)介紹了協會在兩橋社區反抗豪華住宅開發項目...
唐人街住客協會的青年組織者司徒穎(右一)介紹了協會在兩橋社區反抗豪華住宅開發項目的努力。 (記者范航瑜╱攝影)

房東 租客 租金

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