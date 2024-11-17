人民大學北美校友會論壇 談全球範式轉移

中國人民大學北美校友會會長吳亞峰(左)與中國人民大學黨委副書記鄭水泉(中)。(記者范航瑜╱攝影)

中國人民大學北美校友會16日在曼哈頓中城的紐約耶魯俱樂部(Yale Club)舉辦「北美明德論壇2024年會」，主題為「全球範式轉移時代的洞見與決策」，這是該論壇自2015年創立以來的第十屆年會。本次活動吸引近200位校友及各界嘉賓與會，共同探討美中關係、宏觀經濟形勢及投資 策略等熱點議題。

中國人民大學黨委副書記鄭水泉出席並致開幕詞，他肯定了北美校友會在搭建國際交流平台、提升母校影響力，以及增進華人在美國社會話語權方面的貢獻。校友會理事長李德順與校友會理事劉泉也分別致詞。

本屆論壇重點關注美國經濟現況與未來發展，美國卡特中心中國事務高級顧問兼博士劉亞偉分析了美國大選 後的政策走向，以及這些政策變化對國際關係、經濟發展與美中合作可能產生的影響。

多位來自中國的經濟研究學者和金融投資領域的高層主管也從不同角度剖析中國經濟面臨的挑戰與機遇，他們就風險防範和政策方向等議題深入探討，並分析這些因素對全球市場與投資布局的潛在影響。有觀眾提問道，中國是否對即將到來的「川普2.0」時代做好了準備，一名嘉賓回應道，中國早就在做準備，但至於準備是否充分，現在評價還為時尚早。

另有嘉賓提到，中國國家主席習近平 在勝選當日便致電祝賀川普，也是在釋放合作的信號。在上一屆的大選中，美國大選在2020年11月3日落幕，直到當年的11月25日，習近平才致電恭喜拜登。