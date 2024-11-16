「詩畫浙江」展現文化底蘊與自然風光 向紐約遊客招手

本次推介會通過琵琶、弦樂、舞蹈表演及時裝秀等多種形式展現了「詩畫浙江」的旅遊資源。(記者曹馨元／攝影)

中國駐紐約旅遊辦事處日前與浙江省文化廣電和旅遊廳聯合在曼哈頓 舉辦「風華萬年、跨山越洋」浙江文化和旅遊推介會，從歷史、文化和商業角度展現浙江省作為旅遊勝地的風采，中國駐紐約總領事陳立、浙江省文化廣電和旅遊廳副廳長徐曉、林肯中心首席藝術官泰克(Shanta Thake)均出席並致詞。

中國駐紐約旅遊辦事處與浙江省文化廣電和旅遊廳日前聯合在曼哈頓舉辦「風華萬年、 跨山越洋」浙江文化和旅遊推介會。(記者曹馨元／攝影)

本次推介會圍繞著「青綠」、「風雅」、「奔騰」及「和鳴」四個篇章，通過琵琶、弦樂、舞蹈表演及時裝秀等多種形式展現了「詩畫浙江」的旅遊資源；徐曉表示，作為「魚米之鄉」、「絲綢之府」，浙江的文化底蘊與自然風光讓這個地方成為了許多遊客的首選目的地，近期浙江多地也獲得了聯合國世界旅遊組織頒發「世界最佳旅遊鄉村」的稱號。

陳立表示，這是上任來第一次參加由中國團隊主辦的活動，而浙江也剛好是自己的家鄉；他指出，作為走在開放前沿的大省，浙江一直積極投入美中友好交流，幫助拉近民心紐帶；除了視浙江與新澤西州 為友好省州外，杭州也與波士頓是姐妹城市，「當前中國正致力於將文化旅遊業培養為支柱產業」，陳立最後也邀請大家多來浙江「走一走，看一看」。

泰克則表達了對浙江千年文化的欣賞，她提到，林肯中心多次與中國領事館合作，而來自浙江的藝術家去年就曾到林肯中心表演；泰克分享道，林肯中心主辦的「城市之夏(Summer for the City)」，將在2026年加入「中國周」，屆時將更全面地向紐約市 民展現來自中國的藝術文化。