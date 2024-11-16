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慶祝退伍軍人節 布碌崙組織、民代表彰50位老兵

記者馬璿／紐約報導
布碌崙義大利中心與華人社區服務中心攜手民選官員，日前在班森賀舉辦表彰退伍軍人活動。(記者馬璿／攝影)
布碌崙義大利中心與華人社區服務中心攜手民選官員，日前在班森賀舉辦表彰退伍軍人活動。(記者馬璿／攝影)

退伍軍人節剛結束，為感謝老兵對國家與社區的貢獻，布碌崙(布魯克林)義大利中心(FIAO)與班森賀華人社區服務中心，攜手州眾議員寇頓(William Colton)、市議員莊文怡(Susan Zhuang)，日前晚間在班森賀18大道表彰近50位退伍軍人。

受表彰老兵除囊括多族裔外，多名女性軍警人員的身影也在其列，其中有兩個家庭多位成員同時受表彰，弗奈爾(Michael Funaro)表示，他跟父親(Nicholas Funaro)同為退伍老兵，父親如今已過世，但過去其參與韓戰時的英勇事蹟自己至今都還記得。他提到當年父親不顧自身安全，頂著敵軍砲擊向前只為搬移另一位受傷的戰友，這些事蹟都令他深感驕傲。

寇頓開場致詞時讚許退伍軍人為「我們的英雄」，表示軍人展現出犧牲奉獻的價值，而這精神正是現今社會最需要的；他提到，自15年前開始舉辦退伍軍人表彰活動，原因除要認可他們對國家的貢獻外，還要感謝他們離開軍隊後仍投入社區服務，增加老兵群體的能見度、成為社區的領袖等，寇頓也呼籲人們多幫助退伍老兵，絕對不要忘記他們為國家做出的貢獻。

而莊文怡也在致詞中提到她曾和女兒說的一段話，「自由(Freedom)並非如字面上所見是免費(Free)的，而是許多人努力爭取得來的」，她感謝退伍軍人過去在前線守護國家的民主自由價值，才能讓美國國民享有安穩的生活；莊文怡另提到，為表彰退伍軍人的貢獻，市議會已通過將3月29日列為越戰退伍軍人紀念日的決議案，未來也將持續為在前線作戰的軍人爭取可負擔住房，提升軍人的生活品質。當日翁氏集團與華人社區服務中心也提供餐點與蛋糕，供與會老兵及家屬享用。

華人 義大利 布碌崙

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