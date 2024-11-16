乾旱引發郊外火情兩周229起 創新高

市消防局數據顯示，過去兩周以來，全市已經發生229起野外火情，創下歷史紀錄。(美聯社)

大紐約地區今年秋季遭遇極端乾旱天氣，令火災風險大增。市消防局(FDNY)數據顯示，過去兩周以來，全市已經發生229起野外火情，創下歷史紀錄。

根據消防局的數據，過去三年來，消防局在10月一整月內，一般會撲滅大約200起灌木火災，但過去兩周全市就出現了229起灌木火災。其中，有將近三分之一的灌木火災，發生在布朗士 區，共67起。其中一起火災就是由美鐵(Amtrak)的一處變壓器火花引起，導致美鐵從賓州車站至康州紐黑文(New Haven)的線路停運。

排在第二位的是皇后區，共發生58起，第三位的布碌崙 (布魯克林)發生51起，曼哈頓和史泰登島則各發生24起和17起。上周末，布碌崙展望公園(Prospect Park)發生兩起灌木火災，其中一場火災過火面積高達兩畝，超過100名消防員奮戰將近三個小時，才將大火撲滅。這場大火也導致紐約市空氣質量急劇惡化。

消防局長塔克(Robert Tucker)表示，「由於極端缺乏降雨，導致植物乾燥，大風天氣頻繁，助長了快速蔓延的灌木火災，這對全市所有人造成了威脅。」

他還表示，吸菸者在丟棄菸頭時，應當確保菸頭已經熄滅；同時，從事加熱相關施工的工人，如焊工，不要在距離草叢或落葉太近處作業，「我們需要公眾保持警惕」。上周末，市長亞當斯 (Eric Adams)已經禁止市民在公園內燒烤。