皇后區應對洪水討論會 居民踴躍參與

皇后區 公共圖書館聯合皇后記憶項目(Queens Memory Project)在法拉盛圖書館分館舉辦了一場主題為「氣候行動:如何在皇后區東北部為洪水 做好準備」(Climate Action: How to Prepare for Flooding in Northeast Queens)的中英雙語討論活動,吸引了眾多居民參加,共同探討如何應對未來的極端降雨和洪水挑戰。

活動邀請了多位市政府官員、社區組織代表和當地居民分享他們的經驗和實用抗洪方案。紐約市緊急事務管理局(NYC Office of Emergency Management)專員何以安(Ion Ho)詳細介紹了如何幫助租戶和房主更有效地防洪,並提供了及時獲取洪水信息的建議。

非營利組織紐約社區住房中心(The Center for NYC Neighborhoods,CNYCN)則分享了其全新的試點保險項目,該項目專為高洪水風險地區的低收入和中等收入家庭設計,旨在為洪水後的家庭提供緊急現金援助,幫助他們迅速恢復正常生活。該項目採用了「參數模型」(Parametric Model)技術,通過衛星數據、實時地面感測器和社群媒體圖像快速評估洪水的影響範圍。如果洪水達到合同約定的嚴重程度,CNYCN將立即收到資金並開放申請平台,符合條件的家庭可在幾天內獲得最高1萬5000元的資助,用於災後修復和重建。

慈濟基金會代表朱冠豪談到了慈濟如何在華人 社區開展應對氣候災害的人道主義救援,展示了華人社區在抗洪方面的團結力量。Kissena Synergy創辦人陳慧媚(Leona Chin)則介紹了其組織的植樹項目,並分享了如何通過改善植被來緩解凱辛納公園及周邊地區的洪水問題。

活動於下午5時30分開始,居民踴躍發言,許多華人通過當天的翻譯鄭怡嫣,提出了許多與日常生活息息相關的問題。現場還提供洪水應對資訊及免費防洪包,受到居民的熱烈歡迎。

此次活動由皇后記憶項目和皇后區圖書館聯合主辦,並得到了紐約市長辦公室氣候與環境正義部(MOCEJ)及多個社區組織的大力支持。皇后記憶項目目前正在製作以皇后區氣候變化和水質問題為主題的第四季播客,並計畫將此次活動的部分音頻素材用於播客製作。該播客此前已獲得多項獎項,備受聽眾好評。