華埠共同發展機構回顧分享 展望2025年

華埠共同發展機構於日前在社委會上，分享過去一年的成果並展望2025年。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠 共同發展機構(CPLDC)日前在曼哈頓第三社區委員會(CB3)的分組會議中，向居民以「2024年回顧及2025年展望」為主題做出報告，詳細介紹了過去一年的工作成果，並分享了未來一年的發展計畫和目標，以及聽取民眾的意見和建議。

在當晚的經濟發展小組(Economic Development Committee)會議中，共同發展機構行政總監陳作舟表示，團隊在過去一年依舊在繼續協助小型企業完成殘疾人法案(ADA)的審核報告，以避免不必要的訴訟。同時，機構也正啟動建築升級基金，作為「下州地區振興計畫」(DRI)資金的一部分，以幫助老舊建築升級照明、遮陽篷、安全設備，並達到ADA無障礙標準。

陳作舟預計，未來共同發展機構推出一系列新的舉措和活動，以促進華埠經濟發展，包括在明年夏天於哥倫布公園(Columbus Park)舉辦公共電影節、開放更多的街道並提供銷售許可、改進節日燈飾和增加社區藝術和壁畫等。另外，該機構還將繼續協助商家和建築安裝更先進的安全攝像頭及監控系統，以便在犯罪事件發生時獲得有力的影像證據，並提供予警方。

截至目前，已有40套安全攝像頭系統，共計152個攝像頭安裝到位，覆蓋了華埠主要地區的交通要道和地鐵站 附近的路口，如堅尼路(Canal St.)、東百老匯(East Broadway)和格蘭街(Grand St.)，以及案件頻發地點如劉錦廣場(Kimlau Square)、披露街(Pell St.)、喜士打街(Hester St.)和地威臣街(Division St.)等。

陳作舟表示表示，小型的、家庭式的商家無論是在店內還是店外，都可以安裝更多的攝像頭系統，這些系統不僅有助於商家自身的安全監控，還能夠為鄰里提供協助，共同打造更安全的社區環境。

此外，陳作舟還提到，華埠「中華佛教會」的建築已自行花費20萬元修復位於拉菲逸街(Lafayette St.)的牆壁，其中大部分資金來自社區，因為信眾希望看到牆壁得到修復。儘管目前仍在他們正在與一位藝術家合作，計畫創作一幅壁畫。目前，這項壁畫的預算為11萬元，佛教會準備出資5萬元，但仍有6萬元的資金缺口。

值得一提的是，發展機構從最初便開始指導佛教會申請「下州地區振興計畫」資金，並投入人力、時間和資金支持這一項目。另外，陳作舟承諾繼續和紐約華裔美國退伍軍人會合作，爭取恢復劉錦廣場應有的面貌，扭轉其目前年久失修的狀態。