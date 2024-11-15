布碌崙20學區促簽「特殊高中入學考」合同

布碌崙第20學區委員會通過決議，敦促教育政策小組批准SHSAT考試合同。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)第20學區 委員會近期在11月例會上通過決議，敦促教育政策小組(Panel for Educational Policy)盡快批准特殊高中入學考試(SHSAT )的考試合同，保證SHSAT能順利舉行。

11月20日，對紐約市公校有監管職權的教育政策小組，將投票 決定是否與負責考試進行的NCS Pearson公司繼續簽署五年合作；據20學區委員會主席斯托(Steven Stowe)介紹，SHSAT考試從全市範圍來看仍非常具有爭議，教育政策小組兩年前就曾投票反對過類似合同，有鑒於此，為了表達第20學區大多數家長和學生的意見，委員會起草了一份決議案，敦促教育政策小組投票通過這個合同，該決議案在11月例會上獲得全票通過。

決議認為，自從新冠疫情以來，高中入學考試一直在變，家長承受著不確定性帶來的壓力，他們希望這份協議的簽署能讓家長感到穩定；決議也稱，2021學年第20學區有超過1800名學生參加了SHSAT考試，有521人最後被特殊高中錄取，比例很高，委員會希望通過這項決議，反映學區家長對SHSAT考試的重視，決議還支持NCS Pearson公司將SHSAT從紙筆考試逐步過渡到電腦考試，認為這是大勢所趨。

據斯托介紹，全市高中委員會(Citywide Council on High Schools)、位於曼哈頓的第二學區委員會，以及位於皇后區的第26學區委員會近日都會通過類似決議，給教育政策小組施壓；而紐約華人教育倡導組織Place NYC則在網上發布了一份寫給教育政策小組的公開信，呼籲其批准有關SHSAT考試的合同。

在20學區委員會11月的例會上，委員會還投票選出了一名新委員Alina Lowis，以取代華裔委員謝曉瓊(Joyce Xie)空出的席位，謝曉瓊此前已當選為州眾議會第49選區民主黨領袖；另一名20學區委員會華裔委員趙愷文，則在例會上當選為該委員會的秘書。