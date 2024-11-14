曼哈頓8旬華婦遭性侵 居民不安 華社震怒

曼哈頓華埠發生惡性案件，80歲華婦險遭陌生人強姦。圖中人物與案件無關。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠 近日發生強姦未遂事件，一位八旬華裔長者於清晨街頭，遭到醉酒男子強行推倒並性侵；本案公開後，引發眾多社區代表憤怒並譴責犯罪行為，紛紛表達「不安」、「震驚」和「難以接受」，希望警方加強犯罪地點羅斯福公園(SDR Park)一帶的執法。

根據警方紀錄，市警(NYPD)華埠五分局在9日早上6時8分接報，指羅斯福公園旁的企李士提街(Chrystie St.)95號建築前發生強姦案。一名80歲華裔婦女向到場警員表示，她在街道行走時突然被一位陌生男子推倒在地。隨後，男子把膝蓋壓在其肚上，同時拉開她的外套並試圖脫掉她的褲子。

此前，羅斯福公園長期因贓物販賣、遊民 泛濫和毒品流通等問題被居民投訴。針對此案，華埠市議員馬泰(Christopher Marte)表示，對其「深感不安」並希望受害者與自己的辦公室聯繫，以獲得可能需要的任何支持或服務。

馬泰還說，自己將繼續與執法部門和多個市政府機構協作，確保羅斯福公園周邊的安全。此外，對於13日(周三)晨間發出的媒體問詢，選區包括華埠的國會眾議員 高德曼(Dan Goldman)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)和州參議員卡範納(Brian Kavanagh)，截至截稿時間均未回覆。

有「華埠市政廳」之稱的紐約中華公所，其主席朱超然在了解本案後感到「很不高興」。他說，華埠街頭每日都能發現大量遊民或毒品吸食者，對治安和環境造成嚴重影響，但也無奈於多數人「敢怒不敢言」。曾在市懲教局任職多年的他還說，在入冬後或會有街頭遊蕩者故意犯案入獄，以求取基本生活資源。

兩年前，華埠居民李尤娜(Christina Yuna Lee, 音譯)在午夜歸家時遭遊民尾隨殺害一案，便發生在公園旁。民主黨65D區領袖于金山說，對強姦案感到「非常不敢相信」，長者早已為偷搶的主要對象，如今卻還需承受性犯罪的傷害。

他表示，市內如此規模的公園偏少，但其已是「犯罪的溫床」，北部多是遊民和癮君子，南部則是贓物販賣的據點，希望各市警分局能有更好協調，因「罪犯沒有轄區限制」。「既然小罪防不了，重罪該要有防護，」他說。

羅斯福公園聯盟(SDR Park Alliance)創始人李翠珊(Susan Lee)在聲明中指，對企圖強姦事件感到「非常難過」，同時「不安和震驚」。公園已經變成了一個由遊民居住的營地，希望公園重新恢復成一個可以安全使用的綠色空間。

李翠珊以不久前發生在企李士提街、疑似人為的超市火災為例，強調若民選官員不立即採取行動，情況將進一步惡化。