上州巴士翻覆 2中國受傷遊客獲領館幫助 感到溫暖

紐約上州羅徹斯特長巴翻車事故中，有一對來自中國上海的遊客夫妻受傷。傷者稱得到當地警方和醫院的良好對待，中領館也積極幫助他們處理事故，讓其深感溫暖。圖為傷者薛先生提供的事故現場場景。(影片截圖)

一輛從紐約市 開往尼加拉瀑布市(Niagara Falls)的長途巴士7日清晨在紐約上州 羅徹斯特(Rochester)附近的490號州際公路發生翻車事故，事發時車上載有近30名乘客，事故造成一人死亡，多人重傷。傷者中有一對來自中國上海的遊客夫妻，他們在美國沒有親屬，但通過中國駐紐約總領館的幫助，現已得到了妥善的安置和法律服務。

據悉，兩名傷者均為60歲左右，從上海前來美東地區自助旅行，全程乘坐公共交通、沒有跟隨旅行團。兩夫妻的子女親屬均在中國生活，事故發生後沒有親朋接濟。

根據受領館委託前往羅徹斯特與傷者對接的紐約華裔律師吳聖洋介紹，兩名傷者一人肩部骨折，另一人頭部受創、昏迷，曾一度進入加護病房(ICU)，但現已甦醒，正在等待進一步的手術治療。吳聖洋透露，傷者已投保旅遊意外險，目前經濟狀況尚可，主要的困難在於沒有家人照料和處理善後事務。他們在與中領館 取得聯絡後，館方負責通知並安排其家人赴美，並委託吳聖洋代理索賠事項。

傷者薛先生表示，在事故發生後的整個過程中，美國當地的警方和醫療機構都很職業，對他們這些受傷的人表現出了一種深刻的人文關懷，令他印象深刻。由於手機在事故中損壞無法使用，薛先生在向醫院護士台求助時被告知，當地官員已將他的情況報告給中領館。而領館在接報後，也幫助聯絡律師、翻譯機構、通知國內親屬並派人關懷他的傷情，令他感到溫暖。

吳聖洋介紹，像薛先生這樣的情況，一般會由當事人向巴士業者及其保險公司各自提出索賠，但法庭會將案件匯總，集體審理，然後根據各當事人的傷情和損失情況分配賠付金額。他表示，紐約州長巴的單車保額通常最高為500萬元，根據一些外媒的報導，肇事司機可能存在疲勞駕駛和超速等問題，而當事長巴公司「FlixBus」的安全管理紀錄不佳，在最近兩年也發生過多次重大車禍，這些因素也許能夠幫助索得更多賠償，但目前官方調查報告尚未公布，詳情還需等待。