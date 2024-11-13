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紐約市警109分局召開警民會談新增衛星分局 亞當斯出席

記者高雲兒╱紐約即時報導
市長亞當斯與109分局在警民會上與社區成員會面，討論增設衛星分局和警力部署。(記者高雲兒╱攝影)
市長亞當斯與109分局在警民會上與社區成員會面，討論增設衛星分局和警力部署。(記者高雲兒╱攝影)

近日，紐約市警局109分局舉行警民會，市長亞當斯出席，與社區成員共同探討治安議題，並宣布計畫在法拉盛地區設立新的衛星分局，以加強當地警力，保障社區安全。

在警民會上，亞當斯表示，隨著法拉盛地區的快速發展和人口增長，當地對警力的需求愈發迫切。為此，市政府將通過警察學院新增培訓54名警員及12名督察，投入到法拉盛等周邊地區的治安工作中，以縮短報案回應時間，增強警力覆蓋。「我們不只是來這裡走過場，而是要真正傾聽大家的聲音，找到切實可行的解決方案，」亞當斯說道。他表示，公共安全是紐約市繁榮的基礎，市政府將致力於為每一個社區提供有效的治安保障。

109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)表示，新設立的衛星分局將設在警察學院，管轄區域覆蓋白石鎮（Whitestone）、大學點和部分貝賽地區，作為主要分局的輔助，有效縮短接報反應時間，並擴大社區警務的覆蓋範圍。同時，現有109分局的警員將更專注於法拉盛市中心的治安管理，保障繁忙商業區的日常安全。

此外，市長亞當斯在會上讚揚了紐約市警察局（NYPD）的貢獻，指出他們不畏危險、全力守護市民的安全。他表示，自去年上任以來，市政府和警方攜手努力，已顯著降低了犯罪率，並在槍支管控和地鐵系統安全方面取得了突破性成績。「無論外界如何評論，紐約警員們每天依然會穿上制服，守護這座城市的安全，」

紐約市代理警察局長唐倫在警民會上強調加強社區治安的重要性。(記者高雲兒╱攝影)
紐約市代理警察局長唐倫在警民會上強調加強社區治安的重要性。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市警代理局長唐倫（Thomas Donlon）表示，市警局重視與社區的溝通，並根據市民需求調整警力部署，確保公共安全。他表示，市警局會定期跟進市民的意見，履行責任、回應需求

市議員帕拉迪諾感謝市長對地區安全的關注，並表示新分局對其選民是很大的福祉。

市長亞當斯在會上讚揚了紐約市警察局的貢獻。(記者高雲兒╱攝影)
市長亞當斯在會上讚揚了紐約市警察局的貢獻。(記者高雲兒╱攝影)

亞當斯 法拉盛 紐約市

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