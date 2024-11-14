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紐約親子互助會 辦愛心捐衣活動

記者顏潔恩╱紐約報導
紐約親子互助會呼籲民眾，將不再使用的冬季物品捐贈到位於57街947號的會所。(本報檔案照)
紐約親子互助會呼籲民眾，將不再使用的冬季物品捐贈到位於57街947號的會所。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)紐約親子互助會日前宣布，正面向公眾收集新的或二手的冬裝衣物，收集完畢後將會交給當地的教堂，發放給有需要的民眾；互助會負責人呼籲華裔家長將此當作有意義的家庭活動，與孩子們一起整理家中不再使用的舊衣物給需要的人，發揮互幫互助、傳遞愛心的精神。

互助會會長黃妮可表示，「舊衣物新生命」捐衣活動鼓勵家長帶領孩子們整理衣物，為有需要的家庭送去溫暖，孩子們從中也會了解到分享的意義、他人的需求，從而更珍惜自己所擁有的東西，「每一件捐贈的衣服，都是一份關愛和祝福」；作為社會的一份子，她也希望通過該活動讓民眾學會承載一些社會責任，更好地踐行社會主義核心價值觀，創造互幫互助、傳遞愛心的社會。

居住在日落公園、戴克高地的民眾可於本月17日(周日)上午11時至下午3時，抵達親子互助會的會所捐贈衣物，地址是布碌崙57街947號，接受捐贈的物品包括乾淨、可穿的外套、毛衣、手套、帽子等冬季物品；欲查詢更多詳情，可撥電至(718) 301-8648或瀏覽www.pcr.nyc。

所有捐贈的衣物之後將交給聖瑪莉(St. Mary)教堂，由工作人員派發給有需要的人；若無法前往會所捐贈衣物，該教堂也提供布碌崙居民上門取衣物的服務，可瀏覽stmarysclothingdrive.com了解更多信息。

布碌崙 親子 日落公園

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