人力中心兒童繪畫比賽 獲獎結果出爐

少年組-一等獎 -Jr Ning Chin-秦稚甯-13嵗-日常生活的自畫像。(主辦方提供)

由CMP人力中心中文學校主辦的第12屆兒童中秋 繪畫比賽，經過兩個多月的籌備和評選，獲獎結果近日揭曉。本次比賽繼續採用線上徵集作品的形式，共收到來自紐約市 五個區、紐約州、國內其他各州以及香港和台灣地區的參賽作品共408幅；其中，幼兒組78幅、兒童組176幅、少年組154幅。

根據主辦方，參賽作品圍繞「中秋節的家庭記憶」、「日常生活的自畫像」和「旅途見聞」三個主題，孩子們通過畫筆講述自己的故事，每一幅作品都凝聚了他們的創意和心血。

主辦方還說，此次比賽旨在為在美國成長的孩子們提供一個學習中華文化的平台，幫助他們了解中秋節的內涵，探索雙文化交融下的成長體驗，倡導家庭和睦，鞏固親子關係。比賽內容以孩子們熟悉的日常生活為主，旨在激發他們的想像力、創造力和思維能力，描繪自己的生活和夢想，記錄成長歷程。