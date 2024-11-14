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人力中心兒童繪畫比賽 獲獎結果出爐

記者劉梓祁／紐約報導
少年組-一等獎 -Jr Ning Chin-秦稚甯-13嵗-日常生活的自畫像。(主辦方提供)
少年組-一等獎 -Jr Ning Chin-秦稚甯-13嵗-日常生活的自畫像。(主辦方提供)

由CMP人力中心中文學校主辦的第12屆兒童中秋繪畫比賽，經過兩個多月的籌備和評選，獲獎結果近日揭曉。本次比賽繼續採用線上徵集作品的形式，共收到來自紐約市五個區、紐約州、國內其他各州以及香港和台灣地區的參賽作品共408幅；其中，幼兒組78幅、兒童組176幅、少年組154幅。

根據主辦方，參賽作品圍繞「中秋節的家庭記憶」、「日常生活的自畫像」和「旅途見聞」三個主題，孩子們通過畫筆講述自己的故事，每一幅作品都凝聚了他們的創意和心血。

主辦方還說，此次比賽旨在為在美國成長的孩子們提供一個學習中華文化的平台，幫助他們了解中秋節的內涵，探索雙文化交融下的成長體驗，倡導家庭和睦，鞏固親子關係。比賽內容以孩子們熟悉的日常生活為主，旨在激發他們的想像力、創造力和思維能力，描繪自己的生活和夢想，記錄成長歷程。

本屆比賽共有90位小畫家獲獎，各組別獎項設置為：一等獎一名、二等獎兩名、三等獎三名、優勝獎四名、入圍獎20名；其中幼兒組4至6歲獲得一等獎Lynelle Yeung；二等獎解芷雲、曾宥勻；三等獎李嘉潤、Norman Kong、伍子怡。兒童組7至9歲獲得一等獎廖韻運；二等獎Albert Wang、Torres Feng；三等獎Daniel Lee、楊紅以、許堉安。少年組10歲至17歲獲得一等獎秦稚甯；二等獎王珍妮、池嘉蓉；三等獎江品勳、陳彥璋、龍蔚欣。獲獎孩子分別獲得不同數額的獎金和榮譽證書。頒獎典禮、入選作品畫冊發布及獲獎作品畫展剪綵活動將於12月15日(周日)在法拉盛華僑文教中心舉行。

少年組-二等獎 -Jenny Wang-王珍妮-15嵗-中秋節的家庭記憶。(主辦...
少年組-二等獎 -Jenny Wang-王珍妮-15嵗-中秋節的家庭記憶。(主辦方提供)
幼兒組-二等獎 -You Yun Tzeng-曾宥勻-5嵗-日常生活的自畫像。(...
幼兒組-二等獎 -You Yun Tzeng-曾宥勻-5嵗-日常生活的自畫像。(主辦方提供)
幼兒組-一等獎 -Lynelle Yeung-5嵗-中秋節的家庭記憶。(主辦方提...
幼兒組-一等獎 -Lynelle Yeung-5嵗-中秋節的家庭記憶。(主辦方提供)
少年組-二等獎 -Terisa Chi-池嘉蓉-10嵗-中秋節的家庭記憶。(主辦...
少年組-二等獎 -Terisa Chi-池嘉蓉-10嵗-中秋節的家庭記憶。(主辦方提供)
幼兒組-二等獎 -Jr Yun Shie-解芷云-4嵗-旅途見聞。(主辦方提供)
幼兒組-二等獎 -Jr Yun Shie-解芷云-4嵗-旅途見聞。(主辦方提供)
兒童組一等獎獲得者廖韻運的日常生活自畫像。(主辦方提供)
兒童組一等獎獲得者廖韻運的日常生活自畫像。(主辦方提供)
兒童組-二等獎 -Albert Wang-8嵗-日常生活的自畫像。(主辦方提供)
兒童組-二等獎 -Albert Wang-8嵗-日常生活的自畫像。(主辦方提供)
兒童組-二等獎 -Torres Feng-8嵗-中秋節的家庭記憶。(主辦方提供)
兒童組-二等獎 -Torres Feng-8嵗-中秋節的家庭記憶。(主辦方提供)

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