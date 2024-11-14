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華美協進社高管峰會 展望選後美中關係

記者曹馨元╱紐約報導
方大為指出，本次大選結果的全面右傾應為在美華人敲響警鐘，小心未來幾年可能再度萌芽的「麥卡錫主義」。(記者曹馨元╱攝影)
方大為指出，本次大選結果的全面右傾應為在美華人敲響警鐘，小心未來幾年可能再度萌芽的「麥卡錫主義」。(記者曹馨元╱攝影)

華美協進社(China Institute)日前舉辦第20屆高管峰會(Executive Summit)，從經濟、文化和社會的角度全面分析川普(Donald Trump)領導下的新一屆政府，將如何為美中關係帶來更多機遇與挑戰。新任中國駐紐約總領事陳立致開場詞，21名政、商、學界知名人士參與討論。

本次峰會共設有四個座談會、兩個演講及一個對談，涵蓋跨國投資、外交關係、地緣政治及人工智能等熱門議題，以「現在怎麼辦(Now What?)」為主題，20餘名嘉賓從自身的經歷及專業領域出發，為美中關係如何開展下一步提供見解。

中國駐紐約總領事陳立與美國前國務次卿霍馬茨(Robert Hormats)都在演講中指出，促進兩國的交流合作才是雙贏之路。陳立表示，中國作為美國的第三大貿易夥伴，雙方若停止合作，將帶來巨大的風險，而他也將一步步建立雙方更好的信任視為己任。霍馬茨則談到，世界秩序正在改變，新的秩序將在未來5到10年內行程；在這期間，即使華盛頓對於美中合作態度較為消極，「還是有很多願意嘗試地區間交流的市長和州長」。

成功當選下任總統的川普，在競選期間反覆強調的關稅政策也成為討論焦點。納斯達克交易所副主席麥克伊(Robert McCooey)在發言中表示，美國消費者如今已經習慣通過亞馬遜這樣的電商平台購買物美價廉的商品，這些商品中許多都進口自中國，而川普所宣稱的「將所有中國進口產品實施60%關稅」會導致物價變高，加重通貨膨脹；紐約時報的報導也指出，川普的關稅計畫，將讓每個美國家庭每年的平均花銷增長2600元。

布希美中關係基金會(H.W.Bush Foundation for US-China Relations)總裁方大為(David Firestein)則認為，關稅政策對於川普的戰略意義大於實際效益。「將中國作為一個尚未解決的問題，更有(戰略)價值」，方大為表示，通過將中國當作美國經濟問題的「替罪羊」，是川普把關稅政策當作贏得大選的政治策略。

而方大為也指出，本次大選結果的全面右傾應為在美華人敲響警鐘，小心未來幾年可能再度萌芽的「麥卡錫主義」；他批評到，2018年美國司法部啟動的「中國行動計畫(China Initiative)」僅因為科學家的華裔身分而加罪於個人，是違背美國精神(unamerican)的。

中國駐紐約總領事陳立在演講中指出，促進兩國的交流合作才是雙贏之路。(記者曹馨元╱...
中國駐紐約總領事陳立在演講中指出，促進兩國的交流合作才是雙贏之路。(記者曹馨元╱攝影)

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