紀念國父誕辰 中華公所與僑團前往華埠公園獻花

中華公所主席朱超然(舉花者)在華埠哥倫布公園向國父雕像獻花。(記者許君達╱攝影)

11月12日是中華民國 國父孫中山誕辰158周年紀念日，紐約中華公所當日舉行了例行紀念儀式。駐紐約經濟文化辦事處處長李志強與各大僑團代表出席了儀式，並在儀式後前往華埠 哥倫布公園(Columbus Park)，向孫中山雕像敬獻花籃。

儀式在中華公所中山堂內舉行。儀式開始後，全場奏唱美國及中華民國國歌，主賓雙方及到場嘉賓再向中山堂內的國父孫中山塑像行三鞠躬禮。隨後，經文處、中華公所、各大僑團及社區機構代表逐一向國父獻花並行鞠躬禮。禮儀完畢後，各機構團體代表步行前往哥倫布公園，在園內的國父孫中山雕像前集合。在李志強和中華公所主席朱超然代表主賓雙方獻花後，全部代表再次集體向國父鞠躬行禮。 經文處處長李志強向國父塑像獻花。(記者許君達╱攝影)