紀念國父誕辰 中華公所與僑團前往華埠公園獻花
11月12日是中華民國國父孫中山誕辰158周年紀念日，紐約中華公所當日舉行了例行紀念儀式。駐紐約經濟文化辦事處處長李志強與各大僑團代表出席了儀式，並在儀式後前往華埠哥倫布公園(Columbus Park)，向孫中山雕像敬獻花籃。
儀式在中華公所中山堂內舉行。儀式開始後，全場奏唱美國及中華民國國歌，主賓雙方及到場嘉賓再向中山堂內的國父孫中山塑像行三鞠躬禮。隨後，經文處、中華公所、各大僑團及社區機構代表逐一向國父獻花並行鞠躬禮。禮儀完畢後，各機構團體代表步行前往哥倫布公園，在園內的國父孫中山雕像前集合。在李志強和中華公所主席朱超然代表主賓雙方獻花後，全部代表再次集體向國父鞠躬行禮。
經文處方面出席儀式的還包括副處長張麗賢、華僑文教中心主任陳永豐等，中華公所旗下七大僑團則各自派出代表參加，分別為美東聯成公所主席梁漢本、紐約台山寧陽會館主席伍堅石、美國安良工商總會會長梁沛霖、紐約協勝公會主席梁永文、紐約中華總商會副主席盧元龍、洪門致公堂主席譚錦超及中國國民黨美東支部常委孫運悌。此外，還有數十家僑團以及紐約華僑學校等社區機構派代表出席。
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