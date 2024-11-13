9年施工 紐約皇后大道改造項目完工 不再是「死亡大道」

市交通局宣布，皇后大道改造項目現已完成，昔日的「死亡大道」已轉變為一條更加安全的多功能道路。(市交通局提供)

紐約市 交通局(DOT)局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)12日宣布，市府以「零死亡願景」(Vision Zero)為目標推動的皇后大道改造項目現已完成，這條昔日的「死亡大道」已轉變為一條更加安全的多功能道路。據交通局，這項自2015年開始的工程，顯著降低了交通死亡和受傷人數，為當地居民和所有道路使用者帶來了安全保障。

此次改造的最後階段位於皇后大道的斯基爾曼大道(Skillman Ave.)至羅斯福大道(Roosevelt Ave.)路段，增設了設有停車保護的單車專用道(parking-protected curbside bike lane)和行人島(pedestrian islands)，縮短了穿越距離，同時優化了信號燈時間，為行人過馬路提供更多時間。這段改造工程使皇后大道的單車道總長度達到七哩，成為紐約市街道上最長的連續設有停車保護的單車道。

除了單車道和行人島，交通局對路口的滑道進行了改進，有效縮短了穿越距離，進一步確保行人、騎行者和駕駛者的安全。另外，交通局在道路周邊增添了植物綠化、公共座椅和照明設施，這些都顯著提升了街道的宜居性和美觀。

羅格貴茲表示，皇后大道的改造升級計畫主要集中於提升道路安全和改善行人設施，「皇后大道曾是全市最危險的幹道之一，但通過設計改變，我們大幅減少了交通事故和死亡人數，讓這條街道對每一位使用者都更加安全，該項目的完成標誌著零死亡願景在紐約市的一個重要里程碑，證明街道設計改造能夠拯救生命。」

根據紐約市交通局提供的數據，自從改造項目開始以來，皇后大道的交通事故死亡率已經下降了68%，交通事故受傷率降低了35%，行人受傷率也下降了45%。隨著安全單車道的設置，單車使用量大幅增加，增長率在100%至450%之間。

市交通局計畫在2025年啟動新一輪的資本改進項目，預計將投入近1億5000萬元用於升級皇后大道最初改造的路段，從羅斯福大道延伸至73街，這一階段的工程將包括重建現有的安全設施，新增更多的分隔單車道和行人步道，進一步提升行人的安全和便利。