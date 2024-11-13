我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島華人家長、民代 反對紐約州教育區域化計畫

9年施工 紐約皇后大道改造項目完工 不再是「死亡大道」

曼哈頓柏路候車島危機四伏 華嫗摔傷膝蓋

記者范航瑜／紐約報導
此處公車站旁即有一間老人中心，利用這個車站的乘客也有很大比例的長者。(記者范航瑜／攝影)
此處公車站旁即有一間老人中心，利用這個車站的乘客也有很大比例的長者。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓柏路(Park Row)新設立的公車候車島，自落成以來招致了不少安全性和實用性的質疑。且林綠(Chatham Green)一名華人老婦日前在該候車島上摔倒受傷，雙膝受傷，至今行動不便。開放柏路聯盟12日發表聲明，呼籲移除候車島。

10月30日上午10時左右，且林綠長者居民朱寶拉(Paula Chu，音譯)準備搭乘公車去就醫，結果在此候車島摔倒，雙膝受傷，據她向「開放柏路聯盟」(Open Park Row Now Coalition，簡稱OPRN)反映，候車島約一呎高，對使用拐杖的她來說極不方便，難以邁出腿，最終導致雙膝跪地摔傷。

候車島約一呎高，對使用拐杖的朱寶拉來說極不方便，難以邁出腿，最終導致雙膝跪地摔傷...
候車島約一呎高，對使用拐杖的朱寶拉來說極不方便，難以邁出腿，最終導致雙膝跪地摔傷。(朱寶拉提供)

所幸的是，X光檢查顯示朱寶拉並未骨折，但這件事還是給她帶來了極大陰影。「因為這個危險的候車島，我現在都害怕搭乘公車，」朱寶拉說。她還反映，候車島上缺乏座椅和扶手設施，也不像常規的公車候車亭，能夠免受日曬雨淋。現在居民均需要穿越雙向自行車道才能抵達巴士站，加劇了安全隱患。

開放柏路聯盟12日發表聲明，批評此項目在缺乏社區充分參與和諮詢的情況下倉促上馬，導致居民受傷。聯盟呼籲市交通局(DOT)展開全面安全性評估，記錄所有相關會議，聽取社區聲音，並考慮移除該島。

候車島約一呎高，對使用拐杖的朱寶拉來說極不方便，難以邁出腿，最終導致雙膝跪地摔傷...
候車島約一呎高，對使用拐杖的朱寶拉來說極不方便，難以邁出腿，最終導致雙膝跪地摔傷。(記者范航瑜／攝影)

支持柏路重開的市議員馬泰(Christopher Marte)和州高級法院前法官凌德麗(Doris Ling-Cohan)此前受訪時均提到，此處公車站旁即有一間老人中心，利用這個車站的乘客也有很大比例的長者，建島後，他們必須橫穿單車道去乘公車，將他們置於更大的危險之下。

市交通局曼哈頓總長彬卡(Ed Pincar)8月底曾回應稱，候車島僅是「短期項目」，可隨時根據需求進行調整。該候車島是柏路改造計畫首期的一部分，工程自8月中旬開始施工，9月中旬完工。今年8月，多位華埠代表成立了「開放柏路聯盟」，呼籲市府立即重新開放柏路，以便社區正常使用。

曼哈頓 華埠 老人中心

上一則

市議會提強制裝空調、重罰逼遷 部分華人房東不滿

下一則

市府欠款未還致運營困難 民代助華埠兒童陪護中心索回
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民
華郵：是否與當地社區聯結 對獨居老人很重要

華郵：是否與當地社區聯結 對獨居老人很重要
曼哈頓堵車費重啟？霍楚：可打6折 最快年底開徵

曼哈頓堵車費重啟？霍楚：可打6折 最快年底開徵
曼哈頓堵車費重啟？霍楚鬆口 籲打6折 最快年底開徵

曼哈頓堵車費重啟？霍楚鬆口 籲打6折 最快年底開徵

熱門新聞

華埠東百老匯發生命案，華男遭捅死橫屍超市前。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

2024-11-07 17:53
市府發言人表示，市長亞當斯已決定計畫結束給無證客發放借記卡的試點計畫。(美聯社)

無證客4口之家每周發$350…紐約市府叫停

2024-11-08 14:15
曼哈頓華埠企李士提街發生惡性案件，80歲華婦險遭歹徒性侵。圖中人物與新聞事件無關。(記者劉梓祁／攝影)

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

2024-11-12 19:27
目前民眾可透過市衛生局的網站購買垃圾桶。(取自市衛生局官網)

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種桶…華人叫苦

2024-11-12 12:01
前往尼加拉瀑布旅遊巴翻覆，致近30人受傷、州際公路部分關閉。(取自州警辦公室)

從紐約出發 前往尼加拉瀑布旅遊巴士翻覆 近30傷

2024-11-07 11:33
雖然亞當斯表示，川普推行的大規模遣返不會在紐約市發生，但部分華人走線客仍感到憂心。(美聯社)

紐約市長：選後無大規模遣返 華人走線客仍憂

2024-11-08 06:43

超人氣

更多 >
好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲
80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民
川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部

川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部
珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光