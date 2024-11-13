曼哈頓柏路候車島危機四伏 華嫗摔傷膝蓋

此處公車站旁即有一間老人中心，利用這個車站的乘客也有很大比例的長者。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓 柏路(Park Row)新設立的公車候車島，自落成以來招致了不少安全性和實用性的質疑。且林綠(Chatham Green)一名華人老婦日前在該候車島上摔倒受傷，雙膝受傷，至今行動不便。開放柏路聯盟12日發表聲明，呼籲移除候車島。

10月30日上午10時左右，且林綠長者居民朱寶拉(Paula Chu，音譯)準備搭乘公車去就醫，結果在此候車島摔倒，雙膝受傷，據她向「開放柏路聯盟」(Open Park Row Now Coalition，簡稱OPRN)反映，候車島約一呎高，對使用拐杖的她來說極不方便，難以邁出腿，最終導致雙膝跪地摔傷。

候車島約一呎高，對使用拐杖的朱寶拉來說極不方便，難以邁出腿，最終導致雙膝跪地摔傷。(朱寶拉提供)

所幸的是，X光檢查顯示朱寶拉並未骨折，但這件事還是給她帶來了極大陰影。「因為這個危險的候車島，我現在都害怕搭乘公車，」朱寶拉說。她還反映，候車島上缺乏座椅和扶手設施，也不像常規的公車候車亭，能夠免受日曬雨淋。現在居民均需要穿越雙向自行車道才能抵達巴士站，加劇了安全隱患。

開放柏路聯盟12日發表聲明，批評此項目在缺乏社區充分參與和諮詢的情況下倉促上馬，導致居民受傷。聯盟呼籲市交通局(DOT)展開全面安全性評估，記錄所有相關會議，聽取社區聲音，並考慮移除該島。

候車島約一呎高，對使用拐杖的朱寶拉來說極不方便，難以邁出腿，最終導致雙膝跪地摔傷。(記者范航瑜／攝影)

支持柏路重開的市議員馬泰(Christopher Marte)和州高級法院前法官凌德麗(Doris Ling-Cohan)此前受訪時均提到，此處公車站旁即有一間老人中心 ，利用這個車站的乘客也有很大比例的長者，建島後，他們必須橫穿單車道去乘公車，將他們置於更大的危險之下。

市交通局曼哈頓總長彬卡(Ed Pincar)8月底曾回應稱，候車島僅是「短期項目」，可隨時根據需求進行調整。該候車島是柏路改造計畫首期的一部分，工程自8月中旬開始施工，9月中旬完工。今年8月，多位華埠 代表成立了「開放柏路聯盟」，呼籲市府立即重新開放柏路，以便社區正常使用。