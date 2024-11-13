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布碌崙華聯會14日辦籌款會 慶22周年 舞獅、表演活動多

記者胡聲橋╱紐約報導
布碌崙華聯會將於14日舉辦22周年慶典和籌款會。(布碌崙華聯會提供)
布碌崙華聯會將於14日舉辦22周年慶典和籌款會。(布碌崙華聯會提供)

布碌崙(布魯克林)華人聯合會(Unted Chinese Association of Brooklyn)近日舉行記者會，宣布將於14日(周四)舉辦成立22周年慶典及籌款會。今年的活動將再次慶祝華聯會在社區合作方面取得的成就，並表彰站在前沿的個人和機構。

這次慶典活動將於14日晚6時30分在位於班森賀的富臨門宴會廳舉行。慶典活動包括舞獅、現場文藝表演、抽獎和其他娛樂節目。將在這次慶典獲得嘉獎的包括：年度最佳女內科醫師王美麗、年度最佳男內科醫師Steve Cai、年度最佳校長沙皮羅(Jared Shapiro)、年度市警分局市警61分局、年度最佳社區組織美國華人醫師會(Association of Chinese American Physicians)。

布碌崙華聯會表示，到時民選官員、市警總局警員、社區領袖、銷售商、社區健康合作夥伴和該會會員將齊聚一堂，共同慶祝這次活動。

布碌崙華聯會是一個非營利組織，成立於2002年，旨在動員社區資源，改善布碌崙華人移民的生活品質。該會不僅幫助移民解決各種生活問題，還倡導移民權利，致力於培養社區的政治意識和公民意識。該會主辦公室設在史迪威大道1787號(1787 Stillwell Avenue Brooklyn)，在班森賀、戴克高地和羊頭灣設有三個分會。

布碌崙 華人 移民

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