皇后區植物園「敲碎南瓜」 推廣社區堆肥環保理念

許多民眾自備南瓜前往參與活動。(記者尤昱程╱攝影)

皇后區植物園 (Queens Botanical Garden)日前舉辦「敲碎南瓜」社區堆肥活動，吸引大批居民攜家帶眷參加，共同學習堆肥知識並體驗粉碎南瓜的樂趣。此次活動由州參議員劉醇逸和市議員黃敏儀共同贊助，旨在推廣環保理念並增強社區對堆肥的認識。

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植物園堆肥項目經理雷耶斯(Lou Reyes)表示，活動的主要目的是推廣廢物再利用。「我們希望確保這些南瓜不會被送往垃圾填埋場，而是用來製造堆肥，進一步強化土壤。不僅用於植物園，還將提供給皇后區的社區花園和其他合作機構。」

劉醇逸與黃敏儀也親自參與了粉碎南瓜的環節，劉醇逸說，此次活動不僅教育了社區居民如何正確進行堆肥，還讓參與者通過親身體驗學到環保知識，「這是一項非常適合家庭參與的活動，無論是小朋友還是大朋友，都玩得非常開心。」

參與活動的陳Mark，開心的與南瓜合影。(記者尤昱程╱攝影)

該活動最大的亮點為植物園特製的一台南瓜發射器，參與者藉由這台發射器，將南瓜射在牆上，粉碎後的南瓜將成為堆肥。此外，現場還準備了蘋果醋以及甜甜圈等各式點心供民眾享用。

活動吸引許多華裔家庭參加，許多自備了南瓜，住在法拉盛 的劉Lily表示，兩個小孩一看到活動就告訴她想要參與，並將萬聖節的南瓜留到活動當天；另一位參加活動的小朋友陳Mark則帶了與爸媽一起在上州買的南瓜前來現場，模樣相當逗趣。

住在法拉盛的劉Lily表示，由於不知道怎麼粉碎南瓜，所以帶了一把鐵鎚。(記者尤昱程╱攝影)

此次活動的另一個亮點是提供給參與者的教育資料，幫助居民更深入了解堆肥的重要性與方法。雷耶斯說：「此活動成功地結合了環保教育與家庭娛樂，讓更多人意識到廢物再利用對於環境的重要性。」