華人城市規畫師羅雨翔出書「創造大都會」 觀察紐約制度

曾就職於紐約市政府規畫局及預算局的羅雨翔，近日出版了他的新書「創造大都會：紐約空間與制度觀察」。(羅雨翔提供)

曾就職於紐約市 政府規畫局及預算局的羅雨翔，近日出版了他的新書「創造大都會 ：紐約空間與制度觀察」，從分析紐約最「網紅」的高線公園(High Line)是如何依靠民間力量誕生，到探討紐約超大型住宅小區是如何讓投資 方在短短三年蒸發掉36億元，從研究為何民主政治導致一條機場快線好幾十年都建不好，到揭露了全美最大的私人地產項目哈德遜廣場(Hudson Yards)是如何依靠投資移民的錢而建成。

羅雨翔從公園、社區、交通、地產以及政府這五個方面出發，寫下了25個以案例為主的圖文短篇故事，帶領讀者一同觀賞你約的奇觀與日常，了解一座城市建成的底層邏輯，以及其背後永不停歇的政治角力。

羅雨翔為哈佛大學建築碩士及倫敦政治經濟學院(LSE)區域經濟發展碩士，為美國注冊城市規畫師(AICP)。現居紐約市皇后區陽邊(Sunnyside)的他，已以經濟發展諮詢師的身分，參與以及主持北美20多地區的地產開發、區域經濟政策與公共領域投資項目，並獲國際與國家級大獎。

初來紐約時，紐約的「怪」曾讓他啞口無言：地鐵系統竟然可以如此地臟亂差，市長和州長會互相推卸責任，在建設大型項目前，政府官員、開發商和專業人士會拿著圖紙向普通市民做匯報，卻被民風剽悍的紐約民眾罵得狗血淋頭。

而後在紐約市政府開展他的第一份全職工作之時，他也就紐約的「怪」，展開了一手的田野調查，一邊做著老闆下達的任務，一邊以人類學學者的心態，觀察這座美國大城市究竟如何運作，把工作中接觸到的瑣碎資料和無足輕重的數據，視為理解美國的蛛絲馬跡。當他把他的這些思考慢慢分享在他的微信公眾號「不成熟研究」時，也漸漸積累了美中兩地對這座城市格外好奇的讀者。一位出版社的資深編輯也在後台誠心發問：「你願不願意把這些都集結成書。」

帶著對美中之間、建築和經濟之間、紐約的奇觀與日常之間的種種震盪和思考，以及編輯的邀請，羅雨翔把這些關於紐約的故事合集稱作「創造大都會」，以公園、社區、道路和房屋等日常元素為案例，由表及裡探討這些現象背後的原因，深入分析紐約市的建設邏輯與運營模式，並反思私人組織、民間力量、公權力以及公共利益之間的博弈與協作。

曾就職於紐約市政府規畫局及預算局的羅雨翔，近日出版了他的新書「創造大都會：紐約空間與制度觀察」。(羅雨翔提供)