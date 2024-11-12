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紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

記者尤昱程╱紐約報導
目前民眾可透過市衛生局的網站購買垃圾桶。(取自市衛生局官網)
目前民眾可透過市衛生局的網站購買垃圾桶。(取自市衛生局官網)

紐約市的新住宅垃圾規定於12日正式生效，要求所有擁有九戶或以下住宅單位的建築物全面使用符合規範的垃圾桶。雖然市府表示此舉旨在改善街道環境、減少垃圾袋堆積問題，但部分華人房東對規定的合理性表示質疑，認為新規增加了小型住宅的管理負擔，並未考慮不同住宅類型的實際需求。

根據市衛生局(DSNY)統計，自7月宣布新規以來，已有近50萬名市民訂購了官方指定的「NYC垃圾桶」，其中21萬個已在10月1日之前配送完畢。每個垃圾桶最大容量為55加侖，須具備安全蓋且保持良好狀態。

對於尚未購買垃圾桶的居民，市府也設置了警告期，從12日開始至2025年1月2日(周四)。警告期結束後，若未遵守規定，將面臨罰款。罰款金額視違規次數而定，介於50至200元之間。

此外，過往將垃圾放到人行道等待清潔人員清理的作法也須更改，根據新規，民眾需要將整個垃圾桶於晚上6時後放置在人行道上，隔日再將垃圾桶取回，回收物則可使用透明垃圾袋裝即可。

市衛生局發言人古德曼(Joshua Goodman)表示，這項新規與今年3月開始實施的商業垃圾新規相結合，預計可將全市約70%的垃圾從街道上移除，進一步改善市容並打擊老鼠問題。

但華裔房東表示，這項新規定雖立意良善，實際執行則受到質疑。法拉盛的房東黃先生表示，這項規定要求像他這樣僅擁有一到兩戶的小型住宅也必須購買垃圾桶，而實際上這些住宅的垃圾量少，並未引發老鼠問題。他說，「我們只有一點垃圾，沒有很多，也沒有人投訴老鼠問題。這樣的小住宅為什麼需要這麼大的垃圾桶。」

黃先生說，此項規定並未考慮不同規模住宅的實際需求，反而增加了居民的負擔。他表示，自己的租客多數自行處理垃圾，而一些家庭還額外支付月費請人清理垃圾，「原本垃圾裝在袋子裡，晚上拿出去就行。現在規定要用垃圾桶，第二天還要收回，這對我們來說很不方便。」

此外，也有已購買垃圾桶的華人房東表示尺寸不合，裝不下一般垃圾袋，張女士表示，45加侖的垃圾桶沒辦法套上一般大小的垃圾袋，不是開口太小就是垃圾袋不夠深。她還說，市府強制使用的垃圾桶與市面上普通的蓋子垃圾桶似乎沒有實質差異，質疑這是否是為了推銷官方指定的垃圾桶。

而雖然市府表示將設置警告期，但也有部分民眾擔憂罰款的合理性，尤其是對於年長、不熟悉網購的居民，購買垃圾桶的過程可能帶來額外的困難。何先生說，「我們年紀大了，還要讓孩子幫忙買垃圾桶。這些政策對我們來說實在不方便。」

市長亞當斯(Eric Adams)設定了2026年夏天為所有垃圾全面使用官方「NYC垃圾桶」的目標日期。屆時，這些垃圾桶將由市府授權的賣家供應，並且價格將比零售店大幅降低。目前，居民可透過www.bins.nyc網站購買垃圾桶，了解更多資訊請造訪市衛生局官網，網址www.nyc.gov/site/dsny/index.page

根據市府規定，擁有九戶或以下住宅單位的建築物必須使用市府指定的垃圾桶，違者將依法...
根據市府規定，擁有九戶或以下住宅單位的建築物必須使用市府指定的垃圾桶，違者將依法罰款。右圖為市府官方垃圾桶。(記者尤昱程╱攝影)
目前民眾可透過市衛生局的網站購買垃圾桶，共有兩個尺寸可以選擇。(取自市衛生局官網...
目前民眾可透過市衛生局的網站購買垃圾桶，共有兩個尺寸可以選擇。(取自市衛生局官網)

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